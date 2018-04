Il Benevento non muore mai | ancora speranza di salvezza | Verona nei guai FOTO e PAGELLE

Lazio-Benevento - la pagelle : Lucas non sbaglia mai - Strakosha disattento : Strakosha 5,5 Poco reattivo e senza la necessaria spinta sulla punizione vincente di Cataldi, nettamente sorpreso sul raddoppio, un'altra prova che non convince. BASTOS 5 Come difensore va in tilt ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Contro la Lazio non vogliamo essere vittime» : Benevento - Roberto De Zerbi, a pochi giorni da Lazio-Benevento, mette le mani avanti e il focus sulla questione Var: "Lo dico prima dato che la Lazio ha avuto problemi con il Var: non vorrei che ...

Benevento - carica Sagna : 'Possiamo salvarci - dobbiamo solo crederci di più. Non siamo inferiori agli altri' : Quando l'ho incontrato insieme alla sua famiglia, però, mi sono reso conto che lui è una persona speciale perché rispetta tutto il mondo alla stessa maniera. E per me il rispetto è la prima cosa. Ho ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Salvezza? Non è ancora finita» : Benevento - Il Benevento si è fatto rimontare nel finale, perdendo 1-2 contro il Cagliari. Secondo l'allenatore dei campani Roberto De Zerbi la lotta salvezza non è ancora compromessa: "A bbiamo ...

Benevento Verona rinviata/ La morte di Astori ferma la Serie A : al Vigorito non si gioca : Diretta Benevento Verona rinviata: la partita del Vigorito non si giocherà, come tutte le altre in programma nella domenica di Serie A, a causa della tragica morte di Davide Astori(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Serie A Benevento - De Zerbi : «Verona? Non sarà una passeggiata» : Benevento - " Gara un po' più importante delle altre. Cercheremo di interpretarla bene, al di là della disposizione tattica e dei giocatori in campo" . Così il tecnico del Benevento , De Zerbi , prima ...

Inter-Benevento - Spalletti : 'Vinto con merito - ma non siamo tranquilli' : 2 Notizie sul tema Inter, Ambrosini sul contatto Ranocchia-Cataldi: 'Rigore netto, non come quello di Iuliano' LIVE Fiorentina-Inter Primavera, cronaca e risultato in tempo reale Inter-Benevento 2-0: ...

Benevento - atteggiamento da grande : ‘luci’ a San Siro nonostante la sconfitta : Si è concluso il secondo match valido per la 26^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Inter e Benevento, tre punti per la squadra di Luciano Spalletti che però ha giocato una partita disastrosa, i nerazzurri hanno raccolto il massimo, vittoria che può essere considerata bugiarda. Luci a San Siro ma questa volta per la squadra di De Zerbi che ha un atteggiamento da grande squadra, tiene bene il campo e per lunghi tratti della ...

L’Inter vince contro il Benevento (e non sa nemmeno come) - partita disastrosa dei nerazzurri - due episodi (e due difensori) salvano la faccia a Spalletti [FOTO] : 1/16 Moro Francesco/LaPresse ...

Inter-Benevento - proteste ospiti per un rigore non concesso e per un fallaccio di Gagliardini [FOTO] : Inter-Benevento, proteste per un rigore non concesso – Si sta giocando la seconda gara della 26^ giornata del campionato di Serie A, in campa Inter e Benevento. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate, molto meglio la squadra di De Zerbi che va vicino al gol, difficoltà clamorose per la squadra di Luciano Spalletti. Nelle ripresa grandi proteste per un calcio di rigore non fischiato al Benevento, contatto tra Cataldi e Ranocchia, ...

Il Benevento non è più il Benevento : L'ultima in classifica della Serie A ha comprato 10 nuovi giocatori in poche settimane e da gennaio ha già fatto più punti che in tutto il girone di andata The post Il Benevento non è più il Benevento appeared first on Il Post.

Benevento-Crotone 3-2 - abbiamo battuto i pitagorici. Per questo la matematica non ci condanna : Quella tra il Benevento e il Crotone è un’antica rivalità calcistica che affonda le proprie radici nelle serie con le ultime lettere dell’alfabeto e che risale addirittura all’epoca greca quando Pitagora, inventore del modulo 4-4-2 con la maglia del Kroton, sfidò in una partita a pallone i primi Sanniti, preromani ma già giallorossi. Da allora, nei secoli, le due squadre si sono ripetutamente incontrate in tutte le categorie ...

Serie A Crotone - Benali : «Benevento? Non sarà decisiva…» : Crotone - Benevento-Crotone è dietro l'angolo. A parlare dello scontro salvezza ci pensa Ahmad Benali , rinforzo invernale per l'undici di Zenga: "I complimenti vanno fatti alla squadra e al mister ...

Serie A Crotone - Martella sfida il Benevento : «Non ci fermiamo adesso» : Crotone - Bruno Martella , terzino del Crotone , fa prima un passo indietro e torna a parlare del pareggio contro l'Atalanta: 'Peccato per il gol preso alla fine, ma si tratta di un buon punto che ci ...