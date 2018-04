Il 2017 | anno nero del miele | Mai vista una crisi così

Ecco gli artisti che hanno segnato il mercato dell'arte nel 2017 : Nelle immagini alcuni degli artisti che hanno segnato il mercato dell'arte nel 2017, da Leonardo da Vinci a Picasso, passando per Van Gogh, Andy Warhol e Basquiat. Il settore ha macinato quasi 65 ...

Redditi - ecco quanto hanno dichiarato gli italiani nel 2017 : Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate, quasi la metà dei contribuenti ha guadagnato meno di 15mila euro all'anno

Cala il sipario sul campionato 2017-18 : Brinda il Real Taormina - Mirko Merlino capocannoniere. Numeri - statistiche e curiosità della ... : Nessuna sorpresa nell'ultima giornata del campionato di Serie D maschile di calcio a 5 del Comitato di Messina. Le 18 giornate del Girone B hanno dato il "responso finale" della stagione sportiva 2017-...

Morbillo - oltre 5mila casi in un anno : 7 morti dal 2017 - : La maggior parte dei casi in Piemonte, Lazio, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Veneto e Sicilia. E' stato l'incremento dei casi nei primi mesi dello scorso anno a indurre il ministero della Salute a ...

Sanità : nel 2017 ben 13 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per motivi economici - oltre 320 mila i “viaggi della speranza” dal Sud : E’ l’Emilia Romagna la regione in testa per efficienza del sistema sanitario italiano, strappando la prima posizione al Piemonte, mentre Sicilia e Molise si collocano in coda tra le realtà “più malate” del paese. In totale sono sei le realtà territoriali definite “sane”, nove le aree “influenzate” e cinque le regioni “malate”. Crolla il Piemonte che precipita di ben 10 posizioni rispetto all’anno precedente, collocandosi nell’area delle ...

Il 2017 è stato il miglior anno per Steam : incassati 4 - 3 miliardi di dollari : Steam è il più grande distributore di giochi digitali su PC e il 2017 è stato l'anno migliore per la piattaforma di Valve. Sapevamo già che lo scorso anno sono stati rilasciati 7.600 giochi su Steam, ma ora sappiamo approssimativamente quanti soldi sono stati generati dalle vendite: circa $ 4,3 miliardi.Questo è il dato segnalato da PCGamesN, condiviso dal proprietario di Steam Spy, Sergey Galyonkin, che ospita oggi un panel sui numeri di Steam ...

Istat : Il 2017 è stato un anno con una carenza "eccezionale" di acqua : Il 2017 è stato un anno con "un'eccezionale carenza di risorse idriche disponibili, soprattutto in alcune zone del Paese". Lo mette in evidenza l'Istat in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. Secondo l'Istituto "a causa della crisi idrica nei quattro principali bacini idrografici italiani (Po, Adige, Arno e Tevere) le portate medie annue hanno registrato una riduzione media complessiva del 39,6%" rispetto alla media del ...

Acqua - Istat : 2017 anno di eccezionale carenza : Roma, 22 mar. , askanews, Il 2017 è stato un anno nel quale si è manifestata un'eccezionale carenza di risorse idriche disponibili, soprattutto in alcune zone del Paese. La scarsità delle ...

Bmw : nel 2017 utile netto a 8 - 706 mld - +26% - e ricavi a 98 - 678 mld. Krueger : 'Il 2018 sarà nuovo anno record' : MONACO - Forte dei risultati ottenuti nel 2017, con 2.463.526 auto vendute , +4,1% rispetto all'anno precedente, , Bmw guarda con ottimismo al 2018 che sarà - lo ha detto oggi Harald...

Bmw : nel 2017 utile netto a 8 - 706 mld - +26% - e ricavi a 98 - 678 mld. Krueger : 'Il 2018 sarà nuovo anno record' : MONACO - Forte dei risultati ottenuti nel 2017, con 2.463.526 auto vendute , +4,1% rispetto all'anno precedente, , Bmw guarda con ottimismo al 2018 che sarà - lo ha detto oggi Harald...

Gruppo BMW - Bilancio 2017 : nono anno consecutivo da record : Il Gruppo BMW resta il primo Costruttore premium al mondo: alla conferenza annuale di Bilancio presso la sede bavarese sono stati presentati, per il nono anno consecutivo, numeri record. Le consegne, secondo quanto reso noto dallazienda, sono incrementate del 4,1%, portando il totale a 2,46 milioni di unità.Bene BMW e Mini, giù Rolls. Se anche il marchio dellElica resta dietro alla rivale di sempre Mercedes-Benz (2,09 milioni, +4,2%, contro i ...

Seimila sbarchi dall'inizio dell'anno : il 62 - 06% in meno rispetto al 2017 : Sono 6.161 i migranti sbarcati sulle coste italiane da inizio 2018, il 62,06% in meno rispetto alle 16.238 che erano arrivate in Italia via mare nello stesso periodo del 2017 e il -52,55% rispetto alle 12.983 arrivate in Italia...

REDDITI POLITICI NEL 2017/ Beppe Grillo dati sestuplicati in un anno - Valeria Fedeli senza rivali : REDDITI online dei POLITICI italiani nel 2017: il Parlamento fornisce tutti i dati su stipendi, Grillo stravince sui leader come Di Maio, Renzi, Grasso o Gentiloni. Fedeli super tra ministri(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 20:58:00 GMT)

Perugia : tanti giovani - in Aula Magna - per Samantha Cristoforetti e Roberto Battiston ospiti dell'inaugurazione dell'anno accademico 2017/... : La prolusione è stata tenuta dal professore Francesco Federico Mancini e ha avuto per tema tema "I cieli dell'arte: dall'antichità agli albori della nuova scienza". E' stato poi il professor ...