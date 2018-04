Icardi sbaglia | Milan-Inter senza gol

Inter - D'Ambrosio : 'Di solito Icardi non sbaglia. Milan ancora in corsa? Non mi interessa' : Il terzino dell' Inter, Danilo D'Ambrosio , parla a Premium Sport dopo il pareggio nel derby: 'Meritavamo più del pareggio. Le occasioni capitate a Icardi di solito per lui sono facili ma nel calcio capita di sbagliare. E' il nostro bomber, il nostro capitano ...

Milan-Inter - le pagelle : Bonucci per poco non si ripete - Icardi sbaglia troppo : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 5.5 Salvato dalla Var in occasione del gol di Icardi nel primo tempo. A inizio ripresa rischia di combinarla grossa su un cross di Candreva. CALABRIA 6.5 Gioca un ...

Milan-Inter 0-0 - Icardi sbaglia - ma i nerazzurri restano a +8 : L'Inter respinge l'attacco del Milan: lo 0-0 nel derby va sicuramente meglio a Spalletti che a Gattuso, anche se le occasioni migliori sono proprio per i nerazzurri. Stasera però tradisce il ...

Milan-Inter 0-0 - Icardi sbaglia due gol incredibili - si complica la strada Champions per Gattuso : tutto facile per il Torino [FOTO] : 1/32 LaPresse ...

Milan-Inter - Icardi sbaglia un gol clamoroso - tutti sotto shock [VIDEO] : Milan-Inter, Icardi sbaglia un gol shock, si sta giocando il derby valido per il campionato di Serie A, partita apertissima con la squadra di Spalletti che era passata in vantaggio nel primo tempo con Icardi, rete annullata poi per fuorigioco. Nella ripresa occasione incredibile sempre per l’argentino, l’errore a porta vuota è shock, l’Inter recrimina per il clamoroso errore. Mauro Icardi #wloskarobota #InterMilan [via @TVACM] ...

Inter Napoli - Icardi vs Insigne/ Sfida fra bomber questa sera a San Siro : chi sbaglia è fregato : Inter Napoli, Icardi vs Insigne. Sfida fra bomber questa sera a San Siro: chi sbaglia è fregato. Grande spettacolo questa sera dalle ore 20:45 in quel dello stadio Meazza(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:54:00 GMT)