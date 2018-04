Icardi | due errori incredibili | Milan-Inter finisce 0-0|Le foto Champions | Barça-Roma 1-0

LIVE Milan-Inter 0-0 - risultato e cronaca in tempo reale del Derby : Icardi sbaglia clamorosamente due gol : Notizie sul tema Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming gratis oggi 4 aprile Milan-Inter probabili formazioni: le ultime da San Siro Napoli, De Laurentiis disposto a fare follie per Suso: ...

Milan-Inter : un gol annullato per parte e due lisci di Icardi : finisce 0-0 : Termina 0-0 l'atteso d erby fra Milan e Inter , recupero della 27esima giornata del campionato di Serie A. Dopo il rinvio per la tragica morte di Davide Astori, le polemiche per la scelta della data ...

Serie A - Juve : due colpi in arrivo grazie a Mourinho - Icardi allarme clausola Video : Dopo l'eliminazione in Champion League, il Manchester United di Josè Mourihno sta gia' pensando alla prossima stagione per presentarsi ai nastri di partenza più competitiva che mai. E a tal proposito, il tecnico portoghese avrebbe in mente di tagliare alcuni elementi che non fanno parte del suo futuro progetto di gioco. Oltre ad Ibrahimovic, forse destinato al campionato USA, nella lista dei partenti figurerebbero, secondo la redazione del ...

Cutrone-Icardi - un duello che stuzzica Crespo : 'Mauro è letale ma non solo - il rossonero ha tutto per diventare un fenomeno' : L'argentino ha parlato dei due terminali offensivi di Milan e Inter alla Gazzetta dello Sport, esprimendo il proprio punto di vista: 'Non sono mica un mago, Cutrone ha appena cominciato a giocare in ...

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Due grandi squadre vogliono Icardi' : "In quest'ultimo periodo un paio di squadre importanti si sono avvicinate a Mauro" - ha detto Wanda in un'Intervista al Corriere dello Sport - "mostrando apprezzamento nei suoi confronti. Io mi ...

