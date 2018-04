Ibrahimovic a Ronaldo | “bella rovesciata ma provi a farla da 40 metri”

Zlatan Ibrahimovic punge Cristiano Ronaldo : 'La rovesciata con la Juve? Un bel gol - ma provi a farlo da 40 metri' : Incorreggibile Zlatan Ibrahimovic . Cristiano Ronaldo allo Stadium contro la Juventus segna uno dei gol più belli nella storia del calcio in rovesciata ? Lo svedese gli risponde così: 'Un bel gol, un ...

Ibrahimovic sfida Cristiano Ronaldo : il commento dello svedese è esilarante : Inizio super con i Galaxy per l’attaccante Zlatan Ibrahimovic , lo svedese adesso si candida ad essere protagonista fino al termine della stagione, ecco il commento sul gol di ieri di Cristiano Ronaldo : “Il gol di Cristiano Ronaldo contro la Juve? Gran bel gesto atletico – ha dichiarato ieri sera ai microfoni di ESPN SportsCenter -. Ora faccia una cosa: riprovi a farlo, però a quaranta metri di distanza”. Allegri e ...

Ibrahimovic punge Cristiano Ronaldo : "Bella la sua rovesciata : Ora però provi a farla da 40 metri come me" : Lo svedese, ripensando alla sua rete con la Svezia contro l'Inghilterra nel 2012, punzecchia il Pallone d'Oro

Ibrahimovic punge Ronaldo dopo il gol : "Rete in rovesciata? La faccia da 40 metri" : Da pochi giorni a Los Angeles ed è già nel ciore dei tifosi: niente di meno che Zlatan Ibrahimovic . Lo svedese non si smentisce mai: entra in tackle sul potoghese nella notte che incorona Ronaldo ...