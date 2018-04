I sacchetti nei supermercati si possono portare da casa | la nuova decisione

Blastingnews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) I consumatori potranno utilizzare, nei reparti di frutta e verdura deinuovi portati e acquistati anche fuori dagli esercizi commerciali nei quali si fa la spesa. La novità è stata stabilita dal Consiglio di Stato che ha stabilito che il consumatore non potrà più essere obbligato a pagare sistematicamente iproposti all’interno del negozio. Lasuimonouso neiDopo le innumerevoli polemiche sollevate in merito alladi qualche mese fa, sull’obbligo di pagamento delle buste bio per contenere i prodotti dei settori di frutta e verdura, è arriva adesso ladel Consiglio di Stato che, come abbiamo visto, apre ai consumatori la possibilità di poter utilizzareacquistati anche al di fuori del negozio. Interesse primario resta comunque la sicurezza igienica degli alimenti e a tale scopo ...