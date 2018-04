I renziani dicono ancora no a Di Maio Basta rivolgersi al Pd per farsi forte con

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 aprile 2018) "Finisca il teatrino per cui Luigi Disi rivolge al Pd per aumentare il potere contrattuale con la Lega. Esca dalla modalità campagna elettorale ad entri in quella responsabilità per il Paese, dica che vuole fare". Così Ettore Rosato, vice presidente della Camera del Pd, commenta con i cronisti a Montecitorio le parole del leader del Movimento Cinqu Stelle, che ieri ha teso la mano sia al Pd che al centro destra ponendo la sua condizione: no a Renzi e Berlusconi.Daiarriva un altro "no". "Ho visto che c'è un'ossessione di Diche riguarda Renzi, una cosa strabiliante: non smette mai di fare campagna elettorale, eppure dovrebbe assumersi meglio la responsabilità delle scelte che competono al suo movimento nelle prossime giornate", osserva Rosato. Che ribadisce: "Noi incontriamo tutti, ma mi sembra che le premesse per un incontro lui ...