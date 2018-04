I creatori di Stranger Things sono stati accusati di plagio

wired

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Dopo le accuse di violenza sul set poi velocemente rientrate, una nuova polemica colpisce una delle produzioni più apprezzate di Netflix e delle serie tv in generale. Matt e Ross Duffer, i fratellididi recente citati in giudizio perché c’è chi sostiene che avrebbero rubato l’idea alla base della serie dal regista e sceneggiatore Charlie Kessler. Kessler sostiene che avrebbe parlato di una sua idea ai Duffer durante un party al Tribeca Film Festival nel 2014, riguardante una base militare abbandonata attorno alla quale si sviluppava una storia dalle tinte fantascientifiche. Kessler aggiunge chesi baserebbe anche sul suo cortometraggio intitolato Montauk, realizzato nel 2012, e sulla sceneggiatura The Montauk Project, entrambe ambientate in una piccola cittadina dove si mescolano leggende urbane, eventi paranormali e ...