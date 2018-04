Hugh Laurie raggiunge George Clooney nella miniserie Catch-22

Hugh Laurie raggiunge George Clooney in Catch-22 : Il dottor House e il dottor Ross insieme. No non è un revival estremo con una fusione tra ER e il dottor House, in un nuovo ospedale pieno di dottori televisivi. Ma una nuova miniserie (o limited series) di Hulu intitolata Catch-22 e che vedrà protagonisti i due attori.Dopo George Clooney, presente nel progetto fin dall'inizio, è stato, infatti, appena annunciato l'arrivo nel cast di Hugh Laurie, per altro reduce dall'esperienza di Chance ...

