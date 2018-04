Hublot presenta lo smartwatch per gli arbitri ai Mondiali 2018

gqitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Le misure contano, almeno quando si parla dei tempi di una partita nel corso della quale si decide qualcosa di fondamentale come la qualificazione o la vittoria di un mondiale di calcio. Lo sappiamo noi italiani, che nella nostra lotta contro il tempo non siamo riusciti a raggiungere il risultato necessario per partecipare a Russia, e lo sa, che allo stesso appuntamento arriverà con un orologio che sancisce ulteriormente il suo legame con il mondo del calcio: il Big Bang RefereeFifa World Cup Russia. Entrata in questo settore nel 2006 come sponsor della nazionale svizzera, e diventata negli anni partner di giocatori e allenatori come Pelé, Maradona, Mourinho e di squadre di prestigio come il Benfica, il Chelsea, la Juventus e l’Ajax,festeggia così quest’anno il suo ruolo di Cronometrista Ufficiale FIFA con questo nuovo orologio che è molto di più ...