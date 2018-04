Huawei P20 Pro | recensione Pro e contro del nuovo smartphone | fotocamera di altissimo

Huawei ha rilasciato l’HiAI Engine con il P20 : Nella giornata di ieri è emersa la notizia secondo la quale Huawei ha rilasciato l'HiAI Engine insieme al suo nuovo top di gamma P20. HiAI è la piattaforma proprietaria di Huawei dedicata all'intelligenza artificiale. Gli sviluppatori adesso hanno la possibilità di scaricare DDK (Driver Development Kit), SDK ed IDE per l'HiAI Engine. L'articolo Huawei ha rilasciato l’HiAI Engine con il P20 proviene da TuttoAndroid.

Recensione Huawei P20 Pro : qualità fotografica elevata per uno smartphone : Oggi vi presentiamo la Recensione completa dell’attesissimo top di gamma di Huawei: il P20 Pro. Come recita il titolo ci troviamo di fronte ad uno smartphone che potremmo considerare il miglior camera phone del momento. Huawei d’altro canto per sottolineare il deciso passo in avanti del suoi top di gamma ha abbandonato il classica numerazione progressiva dei suoi smartphone (iniziata dal Huawei P6 del 2014) ed è passata ...

Recensione Huawei P20 Pro : lo smartphone della (quasi) maturità per Huawei : Huawei P20 Pro è un vero gioiellino, capace di scattare foto impressionanti e con una qualità costruttiva sopraffina. E' lo smartphone della maturità per Huawei anche se il design "ispirato" non gli permette di raggiungere la perfezione L'articolo Recensione Huawei P20 Pro: lo smartphone della (quasi) maturità per Huawei proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 vs Samsung Galaxy S9 : scheda tecnica a confronto : Il mercato degli smartphone ha visto entrare in scena due nuovi dispositivi top di gamma. Si tratta del Galaxy S9 di Samsung e del P20 di Huawei. Entrambi daranno del filo da torcere agli iPhone di Apple nel corso dei mesi a venire. Dando uno sguardo alle caratteristiche tecniche, si notano subito i punti di forza, ma messi l’uno a fianco all’altro, quale dei due smartphone asiatici ha la meglio? Difficile dare un giudizio generale, noi ...

Huawei P20 Pro : migliori cover e pellicole : Huawei ha presentato qualche giorno fa la sua nuova gamma di Smartphone top, tra questi c’è il flagship indiscusso di quest’anno, cioè il Huawei P20 Pro, che ha caratteristiche veramente interessanti. Oltre al display AMOLED con rapporto di forma 19:9 e alla presenza del tanto discusso notch, il P20 Pro ha anche un comparto fotografico al top del mondo Smartphone. Ovviamente tutta questa qualità si deve pagare, e infatti il prezzo di ...

Huawei P20 Lite quale scheda telefonica SIM serve : Come fare la prima accensione Huawei P20 Lite inserire la scheda telefonica SIM ma quale tipo di scheda serve ? Per usare il telefono Huawei P20 Lite è necessaria una scheda telefonica SIM, Micro SIM o Nano SIM?

Huawei P20 Lite come pagare con Huawei Pay Italia : Il nuovo telefono Android Huawei P20 Lite pronto per essere usato con Huawei Pay per pagare nei supermercati usando la tecnologia NFC.

Huawei P20 Lite come si mette scheda SIM : come si inserisce la scheda SIM nel telefono Huawei P20 Lite come si apre lo slot porta SIM per mettere la scheda di memoria e la scheda telefonica.

Huawei P20 e P20 Pro - grande sconto sul P20 Lite | Caratteristiche ufficiali - prezzi e colori : Huawei P20 e P20 Pro, super sconto sul P20 Lite - Caratteristiche ufficiali, prezzi e colori Foto DDay Huawei P20 e P20 Pro, grande sconto sul P20 Lite - Caratteristiche ufficiali, prezzi e colori ...

Sicuri che la tripla Fotocamera di Huawei P20 Pro sia la migliore? : Se DXOmark ha assegnato il punteggio più elevato alla tripla Fotocamera di Huawei P20 Pro, ecco un bel confrontone, vediamo se è davvero la migliore Confronto fotocamere posteriore Huawei P20 Pro, Galaxy S9+, iPhone X e Pixel XL 2 Huawei P20 Pro è lo smartphone che ha ottenuto il punteggio più alto su DXOMark e […]

Huawei P20 Lite : migliori cover e pellicole : Ammettiamolo, Huawei ha fatto un mezzo pasticcio con il lancio di P20 Lite, come non ne accadevano ormai da tantissimo tempo. Trovarlo ufficialmente in vendita nei negozi nonostante la presentazione non avesse ancora avuto luogo ha fatto davvero sorridere moltissimi utenti. Nonostante questo, Huawei P20 Lite si è dimostrato uno smartphone ben costruito e con un prezzo nella media rispetto alle caratteristiche tecniche. Il display da 5.8 ...

Huawei P20 e P20 Pro ufficiali : specifiche - uscita - prezzo : Huawei P20 è ufficiale, insieme alla versione Pro, e rappresenta il nuovo dispositivo premium proveniente dalla società cinese. Il successore di Huawei P10 non è stato annunciato al MWC 2018, quest’anno Huawei (come altre aziende) ha optato per un evento separato e dedicato che si è svolto a Parigi, in Francia. Huawei P20 e P20 Pro ufficiali Essendo l’ultima aggiunta ad una specifica linea di smartphone, la serie P20 è dotata di ...

Huawei lancia P20 e P20 Pro puntando su fotocamere con sensori fino a 40MP sviluppate in collaborazione con Leica : Alcuni giorni fa Huawei ha presentato i suoi nuovi smartphone di gamma alta P20 e P20 Pro, disponibili sul mercato fin da subito, dimostrando ancora una volta particolare attenzione allo sviluppo del comparto fotografico. I due smartphone del produttore cinese abbracciano in parte sul frontale i canoni stilistici più in voga quest’anno, vedendo una riduzione al minimo delle cornici con la presenza di un display con risoluzione FullHD+ ...