Huawei Honor 10 svelata la data di annuncio grazie agli inviti dell’evento di Londra

Huawei Honor 10 si mostra in foto dal vivo : anche lui con il Notch (la tacca) sul display : Alcune immagini dal vivo mostrano il prototipo di un Huawei Honor 10, la versione più piccola di Honor View 10, che presenta pure lui il Notch (la tacca) sul display.Sembra proprio che il colosso cinese Huawei stia lavorando su una versione più piccola del suo Honor View 10 che potrebbe prendere il nome di Honor 10.Oggi dalla cina sono state divulgate alcune immagini che riprendono un prototipo di Honor 10, che sembra essere funzionante, ...

Virus Android ‘RottenSys’ colpisce già in fabbrica : Huawei - Honor e Xiaomi i più coinvolti : I Virus Android ormai fanno incetta di smartphone: quello di cui stiamo per raccontarvi fa parecchio rabbrividire. Trattasi di 'RottenSys', un adware che ha iniziato a diffondersi nel settembre 2016 senza sosta, fino a contare circa 4.964.460 dispositivi infetti. Si tratta di un Virus Android che non si propaga dall'esterno, e che quindi, pur volendo, non riuscireste a tenere lontano facendo attenzione alle applicazioni installate giorno dopo ...

Importanti aggiornamenti in fase di roll out per Huawei P10 - Huawei P9 Lite - Honor 9 Lite e Moto G5S Plus : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per Huawei P10, Huawei P9 Lite, Honor 9 Lite e Motorola Moto G5S Plus. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? Un piccolo spoiler: Huawei P10 (brand TIM) si aggiorna ad Android 8.0 Oreo L'articolo Importanti aggiornamenti in fase di roll out per Huawei P10, Huawei P9 Lite, Honor 9 Lite e Moto G5S Plus proviene da TuttoAndroid.

Per tutti gli ASUS - Huawei ed Honor le Emoji AR del Samsung Galaxy S9 : novità sorprendenti : Ci sono novità davvero importanti che coinvolgono in primis il mondo del Samsung Galaxy S9, ma in generale tutti coloro che si ritrovano con uno smartphone Android dal comparto hardware e software minimamente apprezzabile. Se avete deciso di puntare su Huawei, Honor e ASUS, ad esempio, aprite bene gli occhi perché potrebbero presto arrivare notizie in aspettare sul fronte delle Emoji AR che abbiamo avuto modo di conoscere proprio in occasione ...

Antipasto di Huawei P20 su tutti gli Honor e Huawei : download temi già disponibile : Mancano davvero pochissimi giorni alla presentazione ufficiale del nuovo Huawei P20, ma già oggi 17 marzo possiamo "assaggiarlo" a bordo di tantissimi smartphone Huawei ed Honor già in commercio qui da noi. Esattamente come abbiamo avuto modo di osservare pochi giorni fa con il Samsung Galaxy S9, infatti, questi dispositivi vedono disponibili alcuni link al download incentrati su prodotti nuovissimi (nella fattispecie addirittura prima della ...

Un po’ dell’aggiornamento Android P sugli smartphone Huawei e Honor : il tema grafico : Da oggi avrete l'opportunità di apportare un po' dell'aggiornamento Android P a bordo dei vostri smartphone Huawei e Honor, senza dover portare a termine chissà quale operazione complessa, né essere costretti ad ottenere i permessi di root. Grazie a 'stechguide.com' (proprio come fatto già col tema di Samsung Galaxy S9), infatti, il gran giorno è adesso, almeno dal punto di vista grafico (una cosa è ottenere l'aggiornamento, un'altra è ...

Honor 8 - Honor 8 Pro e Huawei Mate 10 Pro in offerta speciale per la festa del papà : In occasione della festa del papà, Honor 8 e Honor 8 Pro saranno in offerta su HiHonor a 199,90 euro e 329,90 euro. E fino al 18 marzo anche Huawei Mate 10 Pro verrà proposto al prezzo di 599 euro sugli e-shop di Trony, Euronics e MediaWorld L'articolo Honor 8, Honor 8 Pro e Huawei Mate 10 Pro in offerta speciale per la festa del papà proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 15 marzo : LG G6 - Honor 9 Lite - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 15 marzo su store online sono: LG G6, Moto G5S, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy S8. Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 15 marzo: LG G6, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Un pizzico di Samsung Galaxy S9 sugli smartphone Huawei e Honor : come scaricare i temi : Stiamo per toccare con mano il tanto atteso Samsung Galaxy S9, visto che dopo la presentazione ufficiale di fine febbraio il device si appresta a fare uno step attesissimo qui da noi, ma nel frattempo un assaggio di quello che ci presenterà lo possiamo toccare con mano sugli smartphone Huawei e Honor. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, in Rete sono spuntati degli speciali link al download con cui potremo scaricare temi e wallpaper dello ...

Lista device Huawei e Honor in corsa per l’aggiornamento ad Android P : le tempistiche : Sempre più protagonisti della scena i device Huawei e Honor, di cui ad oggi parliamo in relazione all'aggiornamento ad Android P, andando perfino oltre l'attuale Oreo (attualmente in fase di distribuzione a bordo dei vari top di gamma). Secondo le previsioni del TAS, di cui vi abbiamo parlato relativamente ai vari e più diffusi brand, la situazione legata al produttore cinese sembra essere in parte già delineata, anche se mancano chiaramente ...

Il mio smartphone Huawei - Honor è aggiornabile ad Android P? E Quando? : Android P è stato annunciato nella sua prima fase preview 1, ed entro la fine dell’estate sarà probabilmente ufficiale: il vostro smartphone Huawei o Honor è aggiornabile?Android P sta arrivando ormai, ma sfortunatamente ancora la maggior parte delle persone non hanno nemmeno ricevuto Android Oreo sul loro smartphone Android.Vale comunque la pena dare uno sguardo al futuro e capire se, e quando, la nona versione completa del famoso sistema ...

Quando e quali smartphone con aggiornamento Android P da Samsung - Huawei - Honor e ASUS : Da poche ore sono praticamente ufficiali le caratteristiche del tanto atteso aggiornamento Android P, al punto che milioni di utenti si chiedono Quando e quali smartphone Samsung, Huawei, Honor e ASUS saranno compatibili con questo importante pacchetto software. Nonostante non sia prevista una rivoluzione attraverso la nuova generazione del robottino verde, la curiosità è tanta. Dopo aver analizzato la situazione coi Nexus questa mattina, ...

Spunta l’elenco degli smartphone Huawei e Honor pronti a ricevere l’aggiornamento di marzo : Stiamo vivendo una fase storica nel mondo degli smartphone Android in cui si parla costantemente della presunta compatibilità dei device con l'aggiornamento Oreo, dimenticandoci che brand come Huawei e Honor siano costantemente impegnati ad assicurare al proprio pubblico patch mensili per migliorare l'esperienza di utilizzo di specifici modelli. Emblematico il caso emerso oggi 7 marzo con modelli come Huawei P10 Lite, P9 Plus, P9, P9 Lite, P8 ...