HTC Vive Pro | lo starter kit costa $1099

Due nuovi trailer celebrano il lancio di Crisis on the Planet of the Apes per HTC Vive - Oculus Rift e PlayStation VR : L'ultimo titolo di 20th Century Fox, Crisis on the Planet of the Apes, è finalmente arrivato e per celebrare il lancio, la compagnia ha rilasciato alcuni video che sfoggiano il nuovo gioco VR.Come riporta Dualshockers, il titolo è ambientato tra "L'Alba del Pianeta delle Scimmie" e "Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie". Crisis on the Planet of the Apes VR permetterà ai giocatori di sperimentare l'universo del franchise dal punto di vista ...

Annunciato Crisis on the Planet of the Apes per HTC Vive - Oculus Rift e PlayStation VR : Come riportato oggi da DualShockers, la 20th Century Fox ha Annunciato il lancio del suo ultimo progetto VR: Crisis on the Planet of the Apes.La compagnia cinematografica aveva già tentato la strada della realtà virtuale nel 2016, quando pubblicò The Martian VR Experience a seguito del fortunato film omonimo. Dopo averci fatto vestire i panni di Matt Damon sul pianeta rosso, adesso Foxnext Vr Studio, branca di 20th Century Fox dedicata allo ...

Svelata la data di uscita di ARK Park per PlayStation VR - HTC Vive e Oculus Rift : Snail Games ha da poco annunciato la data di lancio per il suo ARK Park, la nuova esperienza in VR basata su ARK: Survival Evolved.Come segnala Gematsu, ARK Park arriverà il prossimo 22 marzo 2018 su PlayStation VR, HTC Vive e Oculus Rift in edizione Standard e Digital Deluxe, quest'ultima edizione includerà alcuni costumi extra e una cavalcatura esclusiva.Con ARK Park potrete quindi esplorare l'isola di ARK con i visori per la realtà virtuale ...