Hotspot Vodafone gratis | ecco la soluzione

Finalmente Hotspot Vodafone gratis per tutti : suggerimenti anche per vecchi clienti : Arrivano oggi 3 aprile alcune notizie molto importanti sul fronte del tanto discusso hotspot Vodafone gratis, dopo la svolta che vi avevamo preannunciato la scorsa settimana sulle nostre pagine. In seguito all'ultima presa di posizione estremamente decisa da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), in particolare quella giunta con la delibera 68/18/CONS, l'operatore ha deciso di fare un passo indietro e di iniziare ad ...

Con Vodafone quale prezzo Huawei P20 e P20 Pro? Tanti giga e Hotspot gratuito : Anche Vodafone lancia il suo prezzo Huawei P20 e P20 Pro a rate per ricaricabili e in abbonamento. Dopo avervi presentato le offerte di Tre Italia e di Wind, ecco che tocca anche all'operatore rosso dire la sua. Il pieno di giga è assicurato e pure il tanto chiacchierato hotspot gratuito appena introdotto dal vettore. Qual è la specifica offerta dedicata al Huawei P20? Lo smartphone nuovo di zecca potrà essere acquistato a rate grazie al ...

Chiarimenti Hotspot Vodafone gratuito per vecchi e nuovi clienti : i piani che lo includono (senza Special) : Nel weekend abbiamo anticipato la grossa novità dell'hotspot gratuito Vodafone che di fatti è entrato in vigore in queste ore. Soprattutto vecchi clienti ma anche i potenziali nuovi si stanno chiedendo se possono ora usufruire della possibilità di collegare con la loro rete dati mobile tablet e computer senza essere costretti a pagare l'opzione Exclusive a 1,90 euro al mese: ebbene, nonostante il passo in avanti del vettore, è doveroso fare ...