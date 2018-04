Hitman | Definitive Edition sarà disponibile nei negozi nel mese di maggio

eurogamer

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment e lo sviluppatore IO Interactive annunciano un accordo per la pubblicazione e la distribuzione in tutto il mondo di. Come parte di questo accordo, Warner Bros. Interactive Entertainment pubblicherà, cheneiper PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One X e Xbox One a partire dal 152018.Per festeggiare il ventesimo anniversario dello studio danese,conterrà nuovi travestimenti per l'Agente 47 ispirati ai classici titoli di IO Interactive: Freedom Fighters, Kane & Lynch e Mini Ninjas, oltre ai contenuti già rilasciati e agli aggiornamenti del gioco dalla prima stagione di."Siamo molto entusiasti di lavorare con IO Interactive, uno studio pieno di talenti e con una grande storia nella creazione dei celebri giochi", ha dichiarato David ...