Hervé Falciani arrestato a Madrid | trafugò lista di clienti Hsbc con conti in Svizzera

: Arrestato in Spagna Hervé #Falciani, l'ex dipendente della banca svizzera HSBC che rivelò i dati di decine di migli… - RaiNews : Arrestato in Spagna Hervé #Falciani, l'ex dipendente della banca svizzera HSBC che rivelò i dati di decine di migli… - Corriere : Arrestato Hervé Falciani, l’uomo all’origine dello scandalo Swissleaks - AchiLuongo : Hervé Falciani é stato arrestato! Liberatelo subito: É un benefattore #FreeFalciani -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) È statonel pomeriggio a, mentre andava a un convegno sui paradisi fiscali a cui era invitato., l’ex informatico italofrancese della filiale di Ginevra della banca britannica, da cui ha sottratto i dati di 130mila correntisti consegnandoli alle procure di mezza Europa, è stato preso dalla polizia spagnola su richiesta delle autorità svizzere, che ne hanno chiesto l’estradizione. Era ricercato dal 19 marzo scorso, giorno in cui è arrivato al’ordine di arresto e la richiesta di estradizione. Secondo Xnet, un gruppo di attivisti per i diritti digitali e la democrazia on-line,sarebbe una “moneta di scambio”: la Spagna vorrebbe dalla Confederazione elvetica l’estradizione di due indipendentiste catalane, Marta Rovira e Anna Gabriel, rifugiate a Ginevra per evitare l’arresto per presunta “ribellione”.ha ...