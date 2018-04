Hello Goodbye | Pablo Trincia a Blogo | Un programma che ricrea l' intimità di una

Hello Goodbye passa da Rete4 a Real Time. Conduce Pablo Trincia : Pablo Trincia Arrivi e partenze nei palinsesti nostrani. Per una rete che perde un programma, ce n’è un’altra che lo acquista. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Hello Goodbye, trasmissione pomeridiana di Rete4 ambientata in aeroporto, passa su Real Time. Prossimamente, tra la primavera e l’estate 2018, è prevista una nuova edizione sul canale 31. Per l’occasione, cambia anche il conduttore. Via Marco Berry, ...