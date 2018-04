Hashtag 24 | l' ex critico Riccardo Bocca debutta su SkyTg24

blogo

(Di mercoledì 4 aprile 2018) L'attualità condivisa sbarca questa sera, alle ore 21, su24 è il nuovo programma ideato e condotto dal nuovo videdirettore del canale all-news,. L'ex (temuto)televisivo de L'Espresso passa così dall'altra parte della barricata per cercare di raccontare ciò che accade nel mondo, capendone cause ed effetti, ma anche facendo da megafono alle opinioni degli utenti dei social.Ogni puntata affronterà una notizie di attualità con il contributo di alcuni ospiti in studio. Si parte con il tema migranti. Il debutto si avvarrà della presenza del comico Antonio Albanese (presente nelle vesti di regista e interprete di Contromano (film in cui un commerciante italiano esasperato dalla concorrenza di un ambulante clandestino, decide di liberarsi di lui riaccompagnandolo in Senegal), del direttore responsabile di Libero Pietro Senaldi e del coordinatore ...