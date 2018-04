Gruppo Psa | obiettivo la ' Fabbrica Eccellente'

Gruppo Psa - tutto sui sistemi di sicurezza. La punta di diamante è la DS7 Crossback – FOTO : Se la fiaba della guida autonoma già quasi pronta a servire gli automobilisti è destinata a restare, per l’appunto, una favola, richiedendo ancora notevoli anni di intenso sviluppo (non solo in seguito ai recenti incidenti, ma più in generale viste le svariate difficoltà di implementazione di queste tecnologie “estreme”), è altrettanto vero che i diversi sistemi di ausilio attivo alla guida sono ormai parte integrante della realtà ...

Gruppo Psa - Riorganizza la produzione di componentistica in Europa : Il Gruppo PSA, proprietario dei marchi Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall, vara un nuovo assetto per le proprie attività di produzione di motori e trasmissioni. La Riorganizzazione, che interessa alcuni dei 15 stabilimenti di componentistica europei, è stata stabilita con due obiettivi in particolare: migliorare le performance delle fabbriche di motori per soddisfare la domanda di futuri modelli Opel sviluppati su piattaforme del Gruppo e ...

«Il Gruppo Psa è pronto a tutte le sfide La scommessa sui servizi di mobilità» : Ma vivendo in un mondo caotico in cui non si capisce ancora quale motorizzazione prenderà il sopravvento, noi di Psa siamo convinti che la nostra flessibilità sarà premiante. Abbiamo una piattaforma ...

Gruppo Psa - Joint venture per produrre auto in Namibia : Il Gruppo PSA punta sempre più anche sullAfrica per la crescita nei prossimi anni e una conferma arriva dalla nuova Joint-venture firmata in Namibia con la NDC (che sta appunto per Namibia Development Corporation) per un impianto di assemblaggio a Walvis Bay. Lobiettivo è produrre fino a 5.000 vetture dei marchi Opel e Peugeot dal 2020: il modello, o meglio i modelli (quasi gemelli), prescelti sono la Grandland X e la 3008, destinati ai Paesi ...

Gruppo Psa - Allo studio la prima elettrica Opel : A pochi giorni dall'accordo raggiunto con i sindacati spagnoli per l'impianto di Saragozza, il Gruppo PSA annuncia nuove produzioni per lo stabilimento acquisito dalla General Motors nel quadro dell'operazione Opel. L'amministratore delegato della Casa di Russelsheim, Michael Lohscheller, ha confermato non solo la localizzazione in eslusiva delle attività di assemblaggio della prossima generazione della Corsa in Spagna, ma anche l'arrivo della ...

Gruppo Psa - Pronte al debutto le nuove multispazio francotedesche : Da sempre i marchi del Gruppo PSA hanno un occhio di riguardo per i veicoli ricreativi, o Ludospace come li chiamano i francesi sottolineando la vocazione per il tempo libero e labbondante spazio a bordo, e questanno, con laggiunta della Opel, lazienda vuole consolidare la propria leadership, con tre modelli dellultima generazione di Berlingo/Partner, ai quali si aggiunge il Combo. La nuova line-up nasce da un unico programma di sviluppo volto ...

Mercato : Gruppo Psa - un gennaio da record : PSA da record nel Mercato italiano di gennaio. Con i marchi Citroën, DS e Peugeot immatricolati 22.004 tra vetture e veicoli commerciali, con una quota di Mercato dell'11,53%, la miglior ...

Gruppo Psa - Il ritorno in Nordamerica è cosa fatta : la sede sarà ad Atlanta : Aprile 2016: il primo annuncio dell'ad Carlos Tavares sull'intenzione di tornare in Nordamerica. Ottobre 2017: il debutto della piattaforma di mobilità Free2move a Seattle. Oggi, il terzo passo, quello definitivo, per il rientro del Gruppo PSA sul mercato statunitense, da cui era uscito nel 1991: il costruttore francese ha ufficializzato la scelta di Atlanta per la sua sede locale.Atlanta Motor city. Il quartier generale in Georgia, secondo ...

Opel Crossland X svolta Opel grazie alle energie Transalpine del Gruppo PSA : La Opel Crossland X è una piccola crossover dalle dimensioni compatte, ma con un abitacolo spazioso. Pur non essendo una monovolume, è l’erede della Opel Meriva, ed è la prima automobile nata dopo l’acquisto del marchio Opel da parte del Gruppo PSA. Come gli altri modelli del marchio, anche la Opel Crossland X è equipaggiata con il sistema onStar che – tra i vari servizi – chiama in automatico i soccorsi in caso di incidente. Opel ...

