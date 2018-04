Gruppo Misto al Quirinale | l' incursione di Lucci | Mattarella c' ha già tanti

Quirinale - Consultazioni Mattarella/ Governo diretta streaming video - Gruppo Misto e Meloni : verso nuovo voto? : Consultazioni al Quirinale, Mattarella e il rebus Governo: diretta streaming video e calendario incontri oggi e domani. Di Maio e Salvini tra intese e veti: tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Misto : De Petris capoGruppo al Senato : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – Loredana De Petris è stata eletta all’unanimità presidente del Gruppo Misto al Senato. Riccardo Nencini (Psi-Maie-Usei) e Maurizio Buccarella, sempre all’unanimità, sono stati nominati suoi vice. L'articolo Misto: De Petris capogruppo al Senato sembra essere il primo su Meteo Web.

Camera e Senato - il rifugio del Gruppo misto. Che è già affollato : Più che un Gruppo Misto, un Gruppone composito e variopinto, una confederazione di gruppi bonsai che si presenta al via del Parlamento con 36 deputati , salvo variazioni dell'ultimo momento, e 10 ...

Spagna : Valdegamberi (Gruppo Misto Veneto) - arresto Puigdemont colpo mortale per Europa : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) – ‘Il silenzio e l’indifferenza delle Istituzioni europee di fronte ai gravi fatti rappresentati dagli arresti politici del polacco Mateusz Piskorski, da due anni in carcere senza alcun processo, e del catalano Carles Puigdemont, in questi giorni, segnano un colpo mortale alla credibilità delle Istituzioni europee”. Sono le affermazioni del Consigliere regionale veneto Stefano Valdegamberi ...

Andrea Cecconi - dal M5S al Gruppo Misto : "Il contratto per la rinuncia al seggio? Scritto su carta igienica" : "E chi molla el miel". "Com'era la storia delle poltrone?". "Ma non era quello che aveva Scritto quella filippica sul fatto che si sarebbe dimesso subito in caso di elezioni, facendo la morale ai ...

L'espulso M5S Massimo Buccarella : 'Non mi dimetto. Sosterrò il M5S dal Gruppo Misto' : Avvocato, entrato a far parte del Gruppo salentino Meetup nel 2007, candidato come sindaco , ma non eletto, alle Comunali 2012 a Lecce con il Movimento 5 Stelle , diventato Senatore pentastellato nel ...

Eletti impresentabili M5S. L'ex massone passa al Gruppo Misto : Si inizia a delineare la schiera di grillini che potrebbero andare a ingrossare le fila del gruppo Misto in Parlamento. Come noto, infatti, dopo la presentazione delle liste elettorali, il M5S ha avuto non pochi problemi con impresentabili, indagati e ex deputati finiti nel tritacarne rimborsopoli. E pian piano che arrivano i risultati elettorali, diventa chiaro quanti degli "impresentabili" grillini sono riusciti ad entrare a ...