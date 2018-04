Grindr dopo Facebook | chi li usa ha la certezza di non avere più segreti È lo scempio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) I tre milioni e 600mila utenti dihanno ladi nonpiù. Il social network – su cui convergono gay, bisessuali, transgender e queer – ha condiviso informazioni delicate almeno con due società esterne, Apptimize e Localytics. I dati passati di mano per evidenti ragioni commerciali riguardano lo stato di salute (ad esempio la data dell’ultimo test per rilevare l’H.i.v.), le preferenze sessuali, il ruolo prediletto, l’appartenenza a gruppi (per abbigliamento o differenti caratteristiche) e altri dettagli intimi. La denuncia della terribile circostanza risale a martedì 3 aprile ed è stata redatta dall’organizzazione norvegese a tutela dei consumatori Forbrukerrådet. Il tutto prende spunto da una serie di test tecnici e dal conseguente report approntato dall’istituto di ricerca Sintef e intitolato “Privacy and privacy leaks in”. Il ...