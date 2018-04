GR | rapina in gioielleria Samnaun | bottino di oltre 1 milione

rapinano a mano armata una gioielleria del centro commerciale a Lanciano : Chieti - Rapina in una gioielleria all'interno del centro commerciale 'Pianeta Lanciano' a Lanciano. Incappucciati e con due fucili, in tre hanno fatto irruzione nell'esercizio del Gruppo Sarni Oro alle 13.30. Dopo aver fatto uscire due commesse, minacciandole, i tre hanno aperto una ventina di cassette contenenti oggetti preziosi in oro e diamanti e sono fuggiti con un bottino ancora non quantificato. Prima di entrare nella ...

Castellammare - Pene esemplari contro i rapinatori della gioielleria Cimmino - 37 anni di carcere in totale per tre imputati : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Verso le elezioni amministrative, Fratelli d'Italia: «Pronti a presentare lista e programma credibile» Castellammare - Aggredì due imprenditori in corso ...

rapina in gioielleria : ladri messi in fuga da residenti e commercianti : Una banda di Rapinatori ha provato a mettere a segno un colpo in una gioielleria situata in viale Marx a Casal de' Pazzi (Roma), ma le cose non sono andate come pensavano. In fuga con oro e preziosi...

Roma - banditi rapinano una gioielleria : gli altri negozianti li affrontano all'uscita e li mettono in fuga : Un colpo che avrebbe potuto fruttare migliaia di euro, ma che grazie all'iniziativa di due negozianti è andato in fumo. Siamo a Talenti, in viale Marx. Sono le 16,30 di giovedì...

Milano : rapina in gioielleria - 5 arresti : Milano, 23 feb. (AdnKronos) - Cinque persone sono state arrestate dalla polizia a Milano per una rapina commessa il 14 luglio scorso in una gioielleria in via Foppa. I cinque, quattro uomini e una donna, sono anche accusati di tentata rapina ai danni del titolare di una tabaccheria al Centro Sarca a

rapina in gioielleria al centro commerciale - pene ridotte in appello : BRINDISI - pene ridotte in appello per i quattro brindisini accusati di aver fatto parte del commando che la mattina del 3 dicembre 2014 entrò in azione nella gioielleria Follie d'Oro del centro ...

Tentata rapina in una gioielleria ticinese - arrestati quattro stranieri : ... un 37enne e un 39enne croati , un 38enne cittadino bosniaco e un 41enne cittadino serbo , è legata al metodo, già utilizzato in gioiellerie di tutto il mondo, della cosiddetta ' Pink Panthers ', ...

Tragica rapina in una gioielleria nel Napoletano - l'audio choc di una parente della vittima : Circola in Rete un messaggio audio che racconta la rapina sfociata nel sangue sabato scorso a Frattamaggiore, dove un gioielliere armato ha ucciso un rapinatore. A registrare il messaggio...

rapina in gioielleria a Frattamaggiore - arrestati tre membri della banda : Il titolare del negozio ha reagito e ucciso uno dei malviventi. Un quinto era stato fermato mentre fuggiva da un poliziotto fuori servizio

Napoli - rapina in gioielleria con bandito ucciso : arrestati 3 componenti della banda : Il provvedimento dopo che due dei fermati hanno reso confessione al pm nel corso dell'interrogatorio avvenuto questa notte - Tre persone, rispettivametne di 27, 29 e 41 anni, sono state arrestate per ...

