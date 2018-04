Governo - Tajani : veti su Berlusconi?Da M5s metodi antidemocratici : Roma, 4 apr. , askanews, - "Ogni volta che si è tentato di trovare in Berlusconi il nemico da abbattere Forza Italia è cresciuta nei consensi perchè gli italiani non accettano questi metodi che sono ...

Forza Italia : Berlusconi e Tajani sentono "aria di Governo" : Nel giorno che precede l'avvio delle consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è Forza Italia ad alzare la voce e a pretendere di essere direttamente coinvolta nella formazione del nuovo governo. Il leader Silvio Berlusconi è convinto che Matteo Salvini e la Lega non lo tradiranno e rispetteranno l'accordo preso prima delle elezioni e a intervenire nel dibattito c'è anche Antonio Tajani, il Presidente del Parlamento ...

L'ultimatum di Tajani : “Nessun Governo senza Forza Italia” : “senza Forza Italia non si fa il governo. Il partito di Berlusconi rappresenta il 14% degli elettori, abbiamo 170 parlamentari e siamo il primo gruppo del centrodestra al Senato”: questo è l'ultimatum arrivato...

Tajani a Di Maio : “Senza Berlusconi non si fa il Governo” : Il Presidente del Parlamento europea ridimensiona i 5 Stelle precisando che non sono loro i vincitori delle elezioni politiche. Antonio

Tajani : "No a pressioni su Italia per nuovo Governo" : Il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani invita a non 'esagerare' con le pressioni sull'Italia affinché formi un governo, poiché dopotutto, spiega a margine dei lavori della plenaria a ...

Tajani 'Non esiste l ipotesi di un Governo Lega-5Stelle - tradirebbe gli elettori' : 'Non esiste un'ipotesi di un governo Lega-5Stelle perchè moltissimi deputati della Lega sono eletti anche con i voti di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e di Noi per l'Italia, quindi hanno un ...

Governo Lega-M5s - Tajani : “Ipotesi non esiste - c’è un patto scritto che i deputati leghisti non possono tradire” : “Non esiste l’ipotesi di un Governo Lega – Movimento 5 stelle perché moltissimi deputati della Lega sono stati eletti anche con i voti di Forza Italia, di Fratelli d’Italia e di Noi per l’Italia e quindi hanno un vincolo anche verso questi elettori”. Così il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sullo scenario politico italiano L'articolo Governo Lega-M5s, Tajani: “Ipotesi non esiste, ...

