Governo - via alle consultazioni - Mattarella riceve la presidente del Senato : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata al Quirinale. Con lei si aprono le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per la formazione del...

Al via le consultazioni di Mattarella per il nuovo Governo. Tutti gli scenari possibili : A un mese di distanza dalle elezioni politiche, siamo dunque arrivati al momento delle consultazioni per il nuovo governo. Quello che in passato era visto come un insulso rito di passaggio, stavolta è invece lo snodo principale, che vede come protagonista indiscusso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, che fin qui ha preferito mantenere un profilo basso limitando al minimo le ingerenze nella dialettica ...

