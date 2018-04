Governo | Toninelli | “Nostro appello è una cosa seria Berlusconi? La sua storia politica

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Ore 21:30. Termina la riunione congiunta dei gruppi del M5s di Camera e Senato, all’indomani dell’inizio delle consultazioni del Presidente della Repubblica. A spiegare la novità di giornata, e cioè la proposta di un ‘contratto di’ lanciata da Luigi Di Maio, è Danilo. “Stiamo rispettando quanto detto in campagna elettorale, se non avessimo avuto la maggioranza, avremmo fatto unalle altre forze politiche. Il nostroè una, non è uno slogan – sottolinea il capogruppo al Senato – i contraenti firmano nero su bianco i contenuti di un contratto, che non è un contratto fatto di chiacchiere come quello che proposeda Vespa, ma una, numerato riga per riga, articolo per articolo contenente le soluzioni ai problemi degli italiani”. In precedenza le telecamere del ...