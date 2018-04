Governo | Di Maio | “Contratto sui temi Nessun inciucio | ma impegno” Lega | “Politica veti

ilfattoquotidiano

: Governo, Di Maio lancia programma di governo da sottoscrivere o con Lega o con Pd. “Ma fuori Forza Italia” - petergomezblog : Governo, Di Maio lancia programma di governo da sottoscrivere o con Lega o con Pd. “Ma fuori Forza Italia” - petergomezblog : Governo, Di Maio: “Con Martina si può dialogare. Salvini? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Be… - fattoquotidiano : “Vogliamo andare al governo del paese con Luigi Di Maio premier e un programma da attuare che preveda tagli ai… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Un contratto dicome quello tedesco: che sia scritto nero su bianco, che affronti i “” senza “inciuci, accordi o alleanze” e che sia sottoscritto dalle forze politiche che accettano “l’impegno“. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Dirilancia la proposta rivolta in primis al Partito democratico e poi alla, ma senza Silvio Berlusconi. E, in un post pubblicato sul Blog delle Stelle, il capo politico del M5s aggiunge: “Speriamo di poter incontrare il prima possibile i due partiti per capire quali siano le loro proposte, e per capire con chi si possa iniziare a scrivere questo contratto. Poi mettiamolo in pratica. Vogliamo metterci subito al lavoro per far partire la terza Repubblica che deve essere e sarà la Repubblica dei cittadini”. Per il momento, tuttavia, le ...