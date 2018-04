Governo | con Fratelli d' Italia si chiude la prima giornata di consultazioni | Foto

Consultazioni - è già deciso : la Dago-bomba su Mattarella - ecco a chi vuol dare il Governo : Sul da farsi dopo il primo giro di Consultazioni, Sergio Mattarella ha poche ma ferme certezze. Il prossimo governo dovrà concordare con i principi base dell'Unione europea, compresa la permanenza ...

I 5 Stelle contro il Governo sul futuro di Saipem : "Non rinnovi i vertici in solitaria" : Il warning era stato lanciato già una settimana fa: la partita delle nomine pubbliche non si gioca senza i 5 Stelle. E ora che la partita sta per iniziare, con le prime mosse su Saipem, l'altolà dei grillini al governo uscente si fa ancora più perentorio. Il deputato Stefano Buffagni illustra la linea su Facebook: "Saipem è un'azienda con un potenziale mostruoso, con ingegneri e cervelli che ci invidia il mondo, che ...

Governo : al via le consultazioni - Casellati e Fico al Colle. Di Maio : 'Spero presto incontri con Lega e Pd' - DIRETTA : consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo . Il capo dello Stato ha ricevuto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati , quello della Camera Roberto Fico e il ...

Sondaggi Politici/ Governo o nuove Elezioni? M5s al 33% - Lega supera il Pd : crollo Berlusconi : Sondaggi Politici Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per l'accordo Salvini-Di Maio. Cosa preferiscono gli italiani per il prossimo esecutivo?

Governo - Di Maio : “Contratto sui temi. Nessun inciucio o alleanza - ma impegno. Spero presto incontri con Lega o Pd” : Un contratto di Governo come quello tedesco: che sia scritto nero su bianco, che affronti i “temi” senza “inciuci, accordi o alleanze” e che sia sottoscritto dalle forze politiche che accettano “l’impegno”. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la proposta anticipata nelle scorse ore e rivolta in primis al Partito democratico e poi alla Lega ...

Consultazioni Governo - la diretta – Grasso : “Sostegno al M5s se affronta nostri temi”. Bonino : “Chi ha vinto - governi” : E’ iniziato il primo giro di Consultazioni al Colle in vista della formazione del governo. I primi ad essere ricevuti in mattinata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono stati la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il collega della Camera Roberto Fico. Quindi è stato il turno di Giorgio Napolitano. Nessuno ha rilasciato dichiarazioni. A seguire, a partire dalle 16, arriveranno le ...

Dj Fabo - Governo ricorre alla Consulta contro Cappato per il reato di aiuto al suicidio : Il Governo ha deciso di far costituire l'avvocatura dello Stato nell'incidente di costituzionalità sollevato dalla Corte d'Assise di Milano nel processo a carico di Marco Cappato per aiuto al suicidio ...

Governo - Berlusconi a Di Maio : niente accordi con chi pone veti : "Il presidente Berlusconi e Forza Italia dopo la vittoria della coalizione del centrodestra alle elezioni politiche ribadiscono con forza l'unità della coalizione e l'indisponibilità a qualunque forma ...

Governo - altolà di Di Maio : «Nessun inciucio - contratto sui temi» : Luigi Di Maio sul blog M5S rilancia la proposta del «contratto di Governo». «La soluzione non è fare alleanze, inciuci, accordi tra le forze politiche. Ne abbiamo visti...

