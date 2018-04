Governo | Berlusconi riunisce lo stato maggiore a palazzo Grazioli in vista delle

Governo - Tajani : veti su Berlusconi?Da M5s metodi antidemocratici : Roma, 4 apr. , askanews, 'Ogni volta che si è tentato di trovare in Berlusconi il nemico da abbattere Forza Italia è cresciuta nei consensi perchè gli italiani non accettano questi metodi che sono ...

Governo - Tajani : veti su Berlusconi?Da M5s metodi antidemocratici : Roma, 4 apr. , askanews, - "Ogni volta che si è tentato di trovare in Berlusconi il nemico da abbattere Forza Italia è cresciuta nei consensi perchè gli italiani non accettano questi metodi che sono ...

Sondaggi politici : elettori M5s contrari a un Governo con Berlusconi - leghisti dicono no al Pd : Un Sondaggio realizzato da Demopolis evidenzia come gli elettori del M5s siano favorevoli a un accordo con la Lega ma ritengano la peggior ipotesi possibile un esecutivo con al suo interno anche Forza Italia. Gli elettori della Lega, invece, vorrebbero un governo con il M5s ma si dicono fortemente contrari a un'alleanza con il Pd.Continua a leggere

SONDAGGI POLITICI/ Nuovo Governo : il 28% sceglie M5s-Lega - nuove elezioni meglio di accordi con Berlusconi : SONDAGGI POLITICI Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per l'accordo Salvini-Di Maio. Cosa preferiscono gli italiani per il prossimo esecutivo?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Governo - Toninelli : “Nostro appello è una cosa seria. Berlusconi? La sua storia politica deve essere messa da parte” : Ore 21:30. Termina la riunione congiunta dei gruppi del M5s di Camera e Senato, all’indomani dell’inizio delle consultazioni del Presidente della Repubblica. A spiegare la novità di giornata, e cioè la proposta di un ‘contratto di Governo’ lanciata da Luigi Di Maio, è Danilo Toninelli. “Stiamo rispettando quanto detto in campagna elettorale, se non avessimo avuto la maggioranza, avremmo fatto un appello alle altre ...

Forza Italia : Berlusconi e Tajani sentono "aria di Governo" : Nel giorno che precede l'avvio delle consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è Forza Italia ad alzare la voce e a pretendere di essere direttamente coinvolta nella formazione del nuovo governo. Il leader Silvio Berlusconi è convinto che Matteo Salvini e la Lega non lo tradiranno e rispetteranno l'accordo preso prima delle elezioni e a intervenire nel dibattito c'è anche Antonio Tajani, il Presidente del Parlamento ...

Governo - Di Maio : “Con Martina si può dialogare. Salvini? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Berlusconi” : “Con Martina si può dialogare, Salvini Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione”. Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ospite di Di Martedì, la trasmissione su La7 condotta da Giovanni Floris L'articolo Governo, Di Maio: “Con Martina si può dialogare. Salvini? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Berlusconi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5s - Di Maio : contratto per Governo con Lega?/ “Salvini con noi”. Berlusconi - ira per veto a Forza Italia : Di Maio, proposto contratto governo a Lega o Pd senza Renzi: "veto su Forza Italia". Ira Berlusconi, ma M5s convinto dell'alleanza con Salvini: "Verrà con noi alla fine"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 08:47:00 GMT)

Al via le consultazioni. Di Maio apre a Lega e Pd per un 'contratto di Governo' senza Berlusconi e Renzi : Ma è un coro di no. Il Carroccio non accetta veti e non vuole scendere ad accordi con i Dem. Il reggente Martina: 'No a giochetti, non riuscirete a dividerci'. E la strada per la creazione di un ...

Di Maio apre le danze - ma il veto su Berlusconi non piace a Salvini : Governo lontano : La strada verso un Governo non è mai sembrata così in salita come nelle ultime ore. Una "minaccia spuntata"; un "tentativo di uscire dall'angolo per evitare il passo indietro cui sarà...

Di Maio apre le danze - ma il veto su Berlusconi non piace a Salvini : Governo lontano : Una "minaccia spuntata"; un "tentativo di uscire dall'angolo per evitare il passo indietro cui sarà costretto". I vertici leghisti accolgono così l'uscita di Luigi Di Maio, che dai microfoni...

Di Maio ordina : 'Forza Italia fuori da Governo' e scatena la furia di Berlusconi Video : Luigi Di Maio tira dritto per la sua strada, per i militanti 5 stelle è la scelta giusta, per gli avversari politici semplicemente un arrogante. Continua infatti nella sua politica di non dialogo, in cui il punto fermo è esclusivamente uno: lui dovra' essere il premier in quanto leader del partito più votato. Di Maio però, si ostina a non voler fare i conti con il resto del parlamento, con gli equilibri creatisi e con gli accordi tra le ...

Di Maio ordina : 'Forza Italia fuori da Governo' e scatena la furia di Berlusconi : Luigi Di Maio tira dritto per la sua strada, per i militanti 5 stelle è la scelta giusta, per gli avversari politici semplicemente un arrogante. Continua infatti nella sua politica di non dialogo, in cui il punto fermo è esclusivamente uno: lui dovrà essere il premier in quanto leader del partito più votato. Di Maio però, si ostina a non voler fare i conti con il resto ...

Di Maio ordina : 'Forza Italia fuori da Governo' e scatena la furia di Berlusconi : Luigi Di Maio tira dritto per la sua strada, per i militanti 5 stelle è la scelta giusta, per gli avversari politici semplicemente un arrogante. Continua infatti nella sua politica di non dialogo, in cui il punto fermo è esclusivamente uno: lui dovrà essere il premier in quanto leader del partito più votato. Di Maio però, si ostina a non voler fare i conti con il resto del parlamento, con gli equilibri creatisi e con gli accordi tra le ...