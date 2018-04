Gomorra | la nuova serie si gira anche a Bologna

Roberto Saviano da Gomorra a Gheddafi : al via la lavorazione per la nuova serie Sky : Da Gomorra alla nuova Zero Zero Zero, Roberto Saviano non si ferma mai ed è di poco fa la notizia che sarà proprio lui a firmare la nuova serie Sky che sarà incentrata sulla vita di Gheddafi. Sky Italia sta sviluppando la serie insieme a Entertainment One e Palomar e punterà a ripercorrere la vita del dittatore libico con particolare attenzione al suo impatto sul mondo moderno. A firmare il soggetto di serie saranno proprio il papà di Gomorra ...