Gomorra 4 La serie | Marco D' Amore esordisce come regista

Gomorra 4 – La serie : “Ciro” diventa regista - le riprese al via da metà aprile : “Ciro Di Marzio”: Marco D’Amore ci sarà o no in Gomorra 4 – La serie? “Smessi i panni” di Ciro Di Marzio, in Gomorra 4 – La serie Marco D’Amore ci sarà…da regista! Secondo quanto riportato da Ansa, che cita Deadline Hollywood, D’Amore “firmerà la regia di alcuni dei nuovi episodi“. Quindi, il nodo sulla […] L'articolo Gomorra 4 – La serie: “Ciro” ...

Gomorra – La serie 4 - Marco D’Amore (Ciro) al suo debutto alla regia : Primo ciak a metà aprile e riprese a Napoli, Bologna e Londra per la quarta stagione di Gomorra – La serie, con Marco D’Amore (alias Ciro Di Marzio) che firmerà la regia di alcuni dei nuovi episodi. Dopo l’inaspettata morte di Ciro, che ha chiuso la terza stagione, Genny ( Salvatore Esposito) e Patrizia (Cristiana Dell’Anna) devono stabilire un nuovo equilibrio nel sistema, mentre Enzo (Arturo Muselli) e Valerio (Loris De Luna) hanno ...

Riprese al via per Zero Zero Zero di Roberto Saviano - dopo Gomorra la serie tv sui narcos girata in mezzo mondo : Zero Zero Zero di Roberto Saviano diventa una nuova serie tv diretta da Stefano Sollima, già dietro la macchina da presa per Gomorra. Il romanzo-inchiesta dello scrittore partenopeo sui cartelli sudamericani della droga e la loro rete di corruzione e affari che coinvolge anche le istituzioni è stato adattato per il piccolo schermo e diventerà una serie tv di otto puntate per Sky, con cui Saviano continua a collaborare dopo il successo delle ...

Casting per Gomorra e altre serie tv : tutti i dettagli su come partecipare : Continuano i Casting per Gomorra e altre serie tv nel nostro Bel Paese e non solo per quelle note come la serie Sky e Suburra, le cui riprese inizieranno il prossimo mese, ma anche per delle importanti novità. A quanto pare il successo de I Medici, ha aperto nuove strade e nuove possibilità nel nostro Paese e l'ultima arriva da Perugia pronta a diventare un set cinematografico per le riprese della fiction “Il nome della rosa” per la quale si ...

Roberto Saviano da Gomorra a Gheddafi : al via la lavorazione per la nuova serie Sky : Da Gomorra alla nuova Zero Zero Zero, Roberto Saviano non si ferma mai ed è di poco fa la notizia che sarà proprio lui a firmare la nuova serie Sky che sarà incentrata sulla vita di Gheddafi. Sky Italia sta sviluppando la serie insieme a Entertainment One e Palomar e punterà a ripercorrere la vita del dittatore libico con particolare attenzione al suo impatto sul mondo moderno. A firmare il soggetto di serie saranno proprio il papà di Gomorra ...

Gomorra 3 : dopo due mesi dal finale - è ancora la serie più richiesta : dopo l'attesissima première della terza stagione di Gomorra in Italia lo scorso novembre, Parrot Analytics, la società di analisi dei dati TV con sede a Los Angeles, ha rilevato che la serie è ...

Torre Annunziata - Pizzo per la villa di 'Gomorra - La Serie' - 6 mesi al location manager : Una condanna lieve ed un'assoluzione piena, ma soprattutto una verità giudiziaria: in tre sono indagati per falsa testimonianza. La produzione di Gomorra - La Serie pagò il Pizzo ad una famiglia di ...