Gomorra 4 | iniziano le riprese Torna anche Ciro Di Marzio | firmerà la regia di alcuni

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Primo ciak a metà aprile ea Napoli, Bologna e Londra per la quarta stagione di- La serie, con Marco D'Amore che, smessi i panni diDi, firmerà ladidei nuovi episodi. Il cast vede il ritorno di Salvatore Esposito, Cristiana Dell'Anna, Arturo Muselli, Loris De Luna e Ivana Lotito nei panni, rispettivamente, di Genny, Patrizia, Enzo "Sangueblu", Valerio e Azzurra. La quarta stagione debutta in Italia su Sky Atlantic nella primavera 2019.D'Amore aveva già diretto per il teatro American Buffalo, del 2016, spettacolo che hainterpretato, e sceneggiato, prodotto e interpretato nel 2015 il film Un posto sicuro, nominato a 2 Nastri D'argento.Per girare i nuovi episodi la produzione farà tappaa Londra, confermando la vocazione internazionale del racconto della serie, dopo le incursioni in Honduras, Spagna, ...