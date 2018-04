Goldrake festeggia 40 anni | la verità su Alcor e l' ironia su Twitter

Blastingnews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Dalle 18:45 del 4 aprile 1978 non fu niente come prima per i giovanissimi che il pomeriggio si posizionavano davanti alla tv per assistere alla programmazione Rai per ragazzi. Quarant’fa andava in onda per la prima volta, sul secondo canale,. L’anime televisivo giapponese segnò una svolta e nel giro di pochisia la tv pubblica che le nascenti tv private furono invase da robot sempre più sofisticati e impegnati nella lotta contro alieni e personaggi mostruosi.ha segnato una generazione non solo per le appassionanti battaglie stellari di Actarus contro il nemico giurato Vega. Le sigle italiane sono diventate un autentico must ed hanno sbancato le classifiche tra la fine degli‘70 e l’inizio degli‘80 fino a diventare oggetto di remix da discoteca tuttora in auge. Nello specifico la prima sigla, Ufo Robot, raggiunse il milione di copie vendute mentre ...