Goldrake | Atlas Ufo Robot | celebra il suo 40esimo anniversario sulla tv italiana

: 40 anni di #Goldrake in Italia. il 4 aprile 1978, andava in onda la prima puntata di Atlas Ufo Robot su @RaiDue - discoradioIT : 40 anni di #Goldrake in Italia. il 4 aprile 1978, andava in onda la prima puntata di Atlas Ufo Robot su @RaiDue - Gitro77 : Il 4 aprile del 1978, 40 anni fa, veniva trasmessa in Italia la prima puntata di UFO Robot Grendizer, conosciuto da… - SilvioPagliani : Omaggio a Go Nagai, è (anche) per via di Goldrake che mi sono specializzato in Ingegneria Robotica. -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Era il 4 aprile del 1978 quando, alle sei e tre quarti di sera, venne trasmesso per la prima voltaUfo, il cartone animato giapponese intitolato UFO Robo Gurendaizā, uno degli anime del genere mecha (da noi spesso identificato con la parola ‘toni’) più famosi di sempre, specialmente nel nostro Paese. La prima messa in onda avvenne sull’allora Rete 2, annunciata dallo storico volto Rai di Maria Giovanna Elmi, che introdusse la visione all’interno del contenitore per bambini Buonasera con…, al quale partecipava anche Dario Fo.in Italia Giunto dunque in Italia nella seconda metà degli anni 70, UFOè stato uno dei primissimi prodotti animati del Sol Levante ad arrivare nello Stivale, se si parla di serie tv: insieme con lui, in quel periodo, giunsero da noi anche Heidi, Vicky il Vichingo e i Barbapapà ma le ...