Gli Smart-UPS di APC ancora più Smart con funzionalità di gestione in cloud

Hublot presenta lo smartwatch per Gli arbitri ai Mondiali 2018 : Le misure contano, almeno quando si parla dei tempi di una partita nel corso della quale si decide qualcosa di fondamentale come la qualificazione o la vittoria di un mondiale di calcio. Lo sappiamo noi italiani, che nella nostra lotta contro il tempo non siamo riusciti a raggiungere il risultato necessario per partecipare a Russia 2018, e lo sa Hublot, che allo stesso appuntamento arriverà con un orologio che sancisce ulteriormente il suo ...

Project Treble : Ecco Gli Smartphone Compatibili E Supportati : Project Treble: lista aggiornata dei dispositivi Compatibili secondo XDA. Seamless Update e Project Treble: Ecco una lista degli Smartphone Compatibili con questa tecnologia Project Treble Telefoni Compatibili Oggi parliamo di Project Treble, una delle novità più interessanti introdotte con Android 8.0 che, in sostanza, permette di accelerare in modo importante la procedura di aggiornamento dello Smartphone grazie ad […]

Seamless Update e Project Treble : ecco una lista deGli smartphone compatibili : Volete sapere quali smartphone supportano il Seamless Update, o sono compatibili con Project Treble dopo la recente serie di aggiornamento a Android 8.0 Oreo? ecco una lista completa./ L'articolo Seamless Update e Project Treble: ecco una lista degli smartphone compatibili proviene da TuttoAndroid.

New York - prima chiamata da cellulare 45 anni fa/ Il papà deGli smartphone pesava 1.5 kg ed era enorme : New York, prima chiamata da cellulare 45 anni fa: il papà degli smartphone pesava 1.5 chilogrammi, da allora a oggi sicuramente sono cambiate fin troppe cose e ne cambieranno ancora molte.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:09:00 GMT)

MiGlior Smartphone con GPS per fare Sport : Xiaomi AMAZFIT Bip : Xiaomi AMAZFIT Bip è tra i Migliori smartwatch per fare Sport e che costa davvero poco per quello che offre. GPS cardio frequenzimetro e impermeabile per iOS e Android Xiaomi AMAZFIT Bip a 63 euro: Smartwatch completo per tutti gli usi Xiaomi ha tanti dispositivi in listino ed anche l’AMAZFIT Bip che è uno degli smartwatch più […]

MiGliori smartphone Android con Notch : la nostra classifica di aprile 2018 : È inutile negarlo: il Notch è diventato e diventerà sempre di più una caratteristica irrinunciabile sugli smartphone; quindi quali sono a oggi i […] L'articolo Migliori smartphone Android con Notch: la nostra classifica di aprile 2018 proviene da TuttoAndroid.

HiddenMiner il malware che attiva il Miner per le cryptovalute e distrugge Gli smartphone Android : Trend Micro, una società di sicurezza ha scoperto HiddenMiner, un malware Android. Sotto forma di App, scaricabili da PlayStore, all’installazione, attivano delle funzioni di amministratore del dispositivo, pur rimanendo nascoste, vengono eseguite in background e sfruttando al massimo il processore del dispositivo mobile, porta al surriscaldamento del dispositivo, al completo esaurimento della batteria e alla rottura dello ...

Ex-clienti Wind? Controllate Gli SMS - potreste avere Wind Smart 7+ Double : Wind rivuole a tutti i costi i suoi Ex-clienti e così sta tentando alcuni di loro con Wind Smart 7+ Double, una nuova offerta winback proposta ad alcuni Ex-clienti tramite una campagna SMS. L'articolo Ex-clienti Wind? Controllate gli SMS, potreste avere Wind Smart 7+ Double proviene da TuttoAndroid.

Amazon Echo domina il mercato statunitense deGli altoparlanti smart : Stando ad un report di Kantar, Amazon Echo può vantare addirittura il 66% del market share statunitense mentre a Google tocca "accontentarsi" del 30% L'articolo Amazon Echo domina il mercato statunitense degli altoparlanti smart proviene da TuttoAndroid.

Gli audiolibri del Play Store si arricchiscono di Smart Resume - segnalibri e integrazione con le routine di Assistant : Google migliora la fruizione degli audiolibri dal Google Play Store introducendo nuove funzionalità: ecco Smart Resume, segnalibri, velocità di riproduzione e integrazione con Google Assistant. L'articolo Gli audiolibri del Play Store si arricchiscono di Smart Resume, segnalibri e integrazione con le routine di Assistant proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro si candida ad essere il miGliore smartphone Android? Impressioni dopo 48 ore (video) : Huawei Mate 20 Pro sta convincendo nelle prime ore di utilizzo, vi raccontiamo la nostra esperienza degli ultimi due giorni, tra super fotocamera e design "ispirato" L'articolo Huawei P20 Pro si candida ad essere il migliore smartphone Android? Impressioni dopo 48 ore (video) proviene da TuttoAndroid.

Su eBay arrivano Gli “Imperdibili” di primavera : sconti fino al 40% su smartphone Android : Su eBay sono arrivati gli Imperdibili di primavera: soltanto per sette giorni - salvo esaurimento scorte - saranno proposti sconti fino al 50% anche su smartphone Android. A sorpresa, in offerta ci sono anche Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Lite L'articolo Su eBay arrivano gli “Imperdibili” di primavera: sconti fino al 40% su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Smartphone 200 euro : i miGliori da comprare : Non sempre bisogna spendere molto per riuscire a chiudere un ottimo affare e portarsi a casa uno Smartphone dalle prestazioni convincenti. Proprio per questo motivo, dopo avervi parlato dei migliori Smartphone da 100€, in questo articolo abbiamo selezionato invece i migliori Smartphone sotto i 200€. In questa speciale categoria è possibile trovare dei dispositivi decisamente performanti, non perfetti sotto tutti i punti di vista, ma che ...