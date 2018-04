Gli scioperi dei ferrovieri in Francia | spiegati

Sono iniziati in Francia Gli scioperi a intermittenza contro la riforma del settore ferroviario : Da ieri sera, lunedì 2 aprile, è cominciata in Francia la prima giornata di scioperi a intermittenza che dovrebbero proseguire fino a giugno contro una riforma del settore ferroviario presentata dal governo. Lo sciopero interessa il servizio dei treni ma The post Sono iniziati in Francia gli scioperi a intermittenza contro la riforma del settore ferroviario appeared first on Il Post.

Supermercati aperti Pasquetta 2018/ Milano - Roma e Gli scioperi : negozi e centri commerciali (Oggi 2 aprile) : Supermercati aperti a Pasquetta, 2 aprile 2018: Milano, Roma e l'ombra scioperi nel resto d'Italia. Le informazioni sulle aperture di negozi e centri commerciali.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 05:55:00 GMT)

La regola che "pesa" i sindacati ora va usata per Gli scioperi : Sapete che da queste parti la simpatia per le mosse della Confindustria non è elevata. Bisogna però dare atto che Vincenzo Boccia, zitto zitto, ha messo a segno un bel colpo. È una di quelle cose complicate che è molto difficile da spiegare. Ma in un sistema incriccato come il nostro, il modo per tagliare le erbacce purtroppo non è semplice. Vediamo di raccontare e semplificare l'accaduto.In un mondo di luoghi comuni, di cui per carità una certa ...

QueGli scioperi del marzo di tanti anni fa : ... lo sciopero delle mondine del maggio 1944, prolungatosi per circa un mese, testimoniò in modo chiaro la partecipazione trasversale di larghi settori del mondo del lavoro alla lotta di Resistenza. ...

La settimana deGli scioperi : trasporti a rischio a Roma e Milano (e venerdì tocca alla scuola) : E' la settimana nera degli scioperi. Si parte a Milano oggi, mercoledì 21 marzo, con lo sciopero dei treni. Disagi in vista, dunque, per i pendolari milanesi che utilizzano le linee...

Marzo - tutti Gli scioperi in programma : Si comincia l'8 con astensioni nei trasporti e nella scuola, per proseguire il 13 con gli avvocati, per finire il 23 e 24 con agitazioni nella sanità

Marzo "caldo" - tutti Gli scioperi delle prossime settimane : Sarà un Marzo molto agitato sul fronte scioperi. scioperi Marzo 2018 Le giornate più complicate saranno l'8 Marzo e il 23 Marzo. Il 7 Marzo scioperano i lavoratori di Poste Italiane aderenti ai...

Germania - Gli scioperi dei metalmeccanici rallentano la produzione di auto : Non si arresta l'ondata di scioperi nel comparto industriale tedesco. I metalmeccanici dell'IG Metall hanno incrociato le braccia per il terzo giorno di fila, bloccando così le attività produttive di molte grandi imprese, a partire da quelle del settore automobilistico.Tensione su salari e orari di lavoro. La nuova giornata di scioperi è solo l'ultima fase di una vertenza sindacale che rischia di avere sviluppi con ben pochi precedenti nella ...

Berlino - sindacati sulle barricate E Draghi fa il tifo per Gli scioperi Banchieri con le tute blu.Ecco perché : IG Metall, il potente sindacato metalmeccanico tedesco, è pronto allo sciopero generale per ottenere un aumento dell’8% dei salari e la possibilità per i lavoratori di passare ad un regime di 28 ore settimanali al posto delle consuete 35 ore per prendersi cura dei figli o dei genitori anziani. A differenza che in passato, l’establishment finanziario europeo, a partire dalla Bce di Mario Draghi, fa il tifo per i sindacati: un aumento dei salari ...

La profezia di Anief : “Sarà un inverno all’insegna deGli scioperi” : Comunicato Anief – Sino alla fine dell’inverno, la scuola pubblica italiana dovrà convivere con mobilitazioni e scioperi a seguito delle mancate risposte da parte del Governo e dell’amministrazione centrale ad annosi problemi irrisolti: dopo il riuscito stop delle lezioni, l’8 gennaio scorso nel giorno di rientro dalla vacanze natalizie, a seguito dell’assurda sentenza del Consiglio di […] L'articolo La profezia di Anief: “Sarà ...

Scuola - sarà un inverno all'insegna deGli scioperi : Sino alla fine dell'inverno, la Scuola pubblica italiana dovrà convivere con mobilitazioni e scioperi a seguito delle mancate risposte da parte del Governo e dell'amministrazione centrale ad annosi ...