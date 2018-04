Gli italiani trascurano la salute del cuore | al via la campagna ' Cuoriamoci'

Salute : l’80% deGli italiani ha un valore alto di colesterolo “cattivo” : “Purtroppo ancora l’80% degli italiani ha un valore di colesterolo ‘cattivo‘ superiore a 70 mg/dL. E per quanto riguarda la colesterolemia totale il 40% ha un valore elevato. Quello che è ancora più grave, nei soggetti esaminati dai nostri screening, è che chi ha un alto o altissimo rischio cardiovascolare ha un colesterolo ‘Ldl’ superiore a 70 mg/dL e tra questi appena il 18% lo cura efficacemente mentre ...

Salute - primavera : troppa luce e poco sonno - in crisi il 74% deGli italiani : Sebbene la primavera porti con sé l’aumento delle temperature e belle giornate di sole, capita che si avvertano fiacchezza e sonnolenza, come anche improvvisi malumori. Da un sondaggio condotto dall’Eurodap (Associazione europea per il disturbo di attacchi di panico) per l’AdnKronos Salute sull”effetto primavera’, è emerso che il 74% non si sente in equilibrio a livello fisico e mentale; il 69% ha modificato solo ...

Violenza di genere - omofobia e bullismo : l’indagine su cosa ne pensano Gli italiani. Ancora troppi minimizzano i problemi : Violenza sulle donne, discriminazione di persone LGBTI e bullismo sono all’ordine del giorno. Ma se da un lato ce n’è consapevolezza, dall’altro troppo spesso in Italia si tende a minimizzare il problema pensando che se ne parli di più solo perché lo fanno mass media e social. La verità è che in Italia il 36,8% delle donne ha subìto discriminazioni sul lavoro (contro il 6% degli uomini) e, di queste, il 44% ha dovuto rinunciarci, mentre il 23,3% ...

Gli italiani desiderano il M5s?Peccato non abbia preso il 51% : E' un peccato che il M5s non abbia il 51%, in modo da governare senza dover rendere conto a nessuno. Nemmeno al buon senso. Se è questo che gli italiani desiderano, che siano accontentati Segui su affaritaliani.it

Internet : metà deGli italiani vittima delle fake news : Quasi la metà degli italiani è vittima di fake news. Secondo un sondaggio di Legalizer, infatti, il 47% di chi naviga in Rete ha incontrato ‘spesso’ o ‘talvolta’ notizie che in seguito si sono rivelate false. L’altro dato su cui riflettere, segnala lo studio della startup legaltech attiva nella certificazione/legalizzazione del web, è che il 22% degli italiani ha condiviso, e quindi diffuso, in Rete notizie poi ...

Addio al giornalista Arrigo Petacco - raccontò la storia aGli italiani : E' morto nella sua casa di Porto Venere , La Spezia, all'età di 89 anni Arrigo Petacco. giornalista, saggista, storico e sceneggiatore italiano è stato tra l'altro direttore del quotidiano La Nazione ...

“Sta male - guardatela”. Le foto choc di Brigitte Nielsen in sedia a rotelle che stanno spaventando i fan. Le condizioni di salute dell’ex sex symbol che neGli anni ’80 e ’90 aveva fatto sognare Gli italiani : Una foto che ha fatto il giro del mondo e che ha spaventato non poco i fan, quella che la mostra visibilmente provata e in sedia a rotelle, spinta da dietro. A guardare l’immagine che in queste ore sta circolando sui social è davvero impossibile d’altronde riconoscere il soggetto, un volto molto molto noto del piccolo schermo italiano. Quella che vedete al centro dell’obiettivo è infatti Brigitte Nielsen, che in tanti ...

Un italiano su 3 ha Irpef a zero Gli 80 € a 11 - 5 mln di lavoratori Fisco - i contribuenti italiani ai raggi x : Su 40,9 milioni di contribuenti censiti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il 30,78% ha un Irpef "a zero" (12,6 milioni di contribuenti). Lo rileva un'analisi dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale dei commercialisti, secondo cui il 44,30% paga l'Irpef ma in misura inferiore al 15% sul reddito complessivo dichiarato (18,1 milioni di contribuenti) Segui su affaritaliani.it

La verità sui conti deGli italiani : 7 contribuenti Irpef su dieci pagano meno del 15% : Con l'attuale sistema di aliquote e scaglioni di reddito, deduzioni dal reddito, detrazioni dall'imposta ed infine compensazioni mediante "bonus 80 euro", il 75%...

Viaggi & Turismo - vacanze di Pasqua : la Sicilia la meta preferita daGli italiani : Gli italiani hanno scelto la Sicilia. E’ stata l’isola la meta preferita durante le vacanze di Pasqua 2018 (nel periodo compreso tra il 30 Marzo e il 2 Aprile), con Catania al primo posto e Palermo al terzo nelle destinazioni predilette dai Viaggiatori. E’ quanto ha rilevato il potente motore di ricerca di voli e hotel “Jetcost” che analizza periodicamente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web in modo da ottenere ...

Sicilia meta preferita daGli italiani per le vacanze di Pasqua : Roma, 3 apr. , askanews, Gli italiani hanno scelto la Sicilia. É stata l'isola la meta preferita dai viaggiatori durante le vacanze di Pasqua , nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 2 aprile, , ...

Pallanuoto : i miGliori italiani nella giornata di Coppe Europee. Fondelli guida la Sport Management - bene Nicholas Presciutti : giornata importante per le Coppe Europee di Pallanuoto, soprattutto in chiave Euro Cup, dove si è disputata la finale di andata che ha visto protagonista la Sport Management uscire sconfitta di una sola rete e pronta a ribaltare il risultato al ritorno. In Champions League successi convincenti per Pro Recco ed AN Brescia: andiamo a scoprire i migliori azzurri di giornata. Andrea Fondelli: il talentuoso giocatore del Settebello dà spettacolo nel ...