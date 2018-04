Gli italiani desiderano il M5s?Peccato non abbia preso il 51% Accontentiamoli - governino pure : E' un peccato che il M5s non abbia il 51%, in modo da governare senza dover rendere conto a nessuno. Nemmeno al buon senso. Se è questo che gli italiani desiderano, che siano accontentati Segui su affaritaliani.it

Internet : metà deGli italiani vittima delle fake news : Quasi la metà degli italiani è vittima di fake news. Secondo un sondaggio di Legalizer, infatti, il 47% di chi naviga in Rete ha incontrato ‘spesso’ o ‘talvolta’ notizie che in seguito si sono rivelate false. L’altro dato su cui riflettere, segnala lo studio della startup legaltech attiva nella certificazione/legalizzazione del web, è che il 22% degli italiani ha condiviso, e quindi diffuso, in Rete notizie poi ...

Addio al giornalista Arrigo Petacco - raccontò la storia aGli italiani : E' morto nella sua casa di Porto Venere , La Spezia, all'età di 89 anni Arrigo Petacco. giornalista, saggista, storico e sceneggiatore italiano è stato tra l'altro direttore del quotidiano La Nazione ...

“Sta male - guardatela”. Le foto choc di Brigitte Nielsen in sedia a rotelle che stanno spaventando i fan. Le condizioni di salute dell’ex sex symbol che neGli anni ’80 e ’90 aveva fatto sognare Gli italiani : Una foto che ha fatto il giro del mondo e che ha spaventato non poco i fan, quella che la mostra visibilmente provata e in sedia a rotelle, spinta da dietro. A guardare l’immagine che in queste ore sta circolando sui social è davvero impossibile d’altronde riconoscere il soggetto, un volto molto molto noto del piccolo schermo italiano. Quella che vedete al centro dell’obiettivo è infatti Brigitte Nielsen, che in tanti ...

Un italiano su 3 ha Irpef a zero Gli 80 € a 11 - 5 mln di lavoratori Fisco - i contribuenti italiani ai raggi x : Su 40,9 milioni di contribuenti censiti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il 30,78% ha un Irpef "a zero" (12,6 milioni di contribuenti). Lo rileva un'analisi dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale dei commercialisti, secondo cui il 44,30% paga l'Irpef ma in misura inferiore al 15% sul reddito complessivo dichiarato (18,1 milioni di contribuenti) Segui su affaritaliani.it

La verità sui conti deGli italiani : 7 contribuenti Irpef su dieci pagano meno del 15% : Con l'attuale sistema di aliquote e scaglioni di reddito, deduzioni dal reddito, detrazioni dall'imposta ed infine compensazioni mediante "bonus 80 euro", il 75%...

Viaggi & Turismo - vacanze di Pasqua : la Sicilia la meta preferita daGli italiani : Gli italiani hanno scelto la Sicilia. E’ stata l’isola la meta preferita durante le vacanze di Pasqua 2018 (nel periodo compreso tra il 30 Marzo e il 2 Aprile), con Catania al primo posto e Palermo al terzo nelle destinazioni predilette dai Viaggiatori. E’ quanto ha rilevato il potente motore di ricerca di voli e hotel “Jetcost” che analizza periodicamente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web in modo da ottenere ...

Sicilia meta preferita daGli italiani per le vacanze di Pasqua : Roma, 3 apr. , askanews, Gli italiani hanno scelto la Sicilia. É stata l'isola la meta preferita dai viaggiatori durante le vacanze di Pasqua , nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 2 aprile, , ...

Pallanuoto : i miGliori italiani nella giornata di Coppe Europee. Fondelli guida la Sport Management - bene Nicholas Presciutti : giornata importante per le Coppe Europee di Pallanuoto, soprattutto in chiave Euro Cup, dove si è disputata la finale di andata che ha visto protagonista la Sport Management uscire sconfitta di una sola rete e pronta a ribaltare il risultato al ritorno. In Champions League successi convincenti per Pro Recco ed AN Brescia: andiamo a scoprire i migliori azzurri di giornata. Andrea Fondelli: il talentuoso giocatore del Settebello dà spettacolo nel ...

Basket - Serie A 2018 : i miGliori italiani della 24a giornata. Tonut trascina Venezia nel big match - Burns ancora in doppia doppia : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 24a giornata del campionato italiano di Basket Giuseppe Poeta: dopo la vittoria della Coppa Italia a Torino è tornata la crisi e la squadra attualmente è fuori dai playoff. Un momento non facile per i piemontesi, sconfitti anche in casa dalla The Flexx Pistoia. Nelle difficoltà vengono fuori i leader e Peppe Poeta lo è certamente. I 20 punti del play italiano non bastano, ma è anche ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo deGli Assoluti di Riccione : Dal 10 al 14 aprile Riccone si animerà per l’ormai abituale appuntamento dei Campionati Italiani di Nuoto. Una rassegna tricolore importante che qualificherà gli atleti agli Europei di Glasgow, programmati ad agosto, ed occasione di verifica importante per i nostri atleti più importanti che il biglietto per l’evento continentale già lo possiedono. Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini e Gabriele Detti saranno sempre loro i ...

Come cambia la casa a secondo dei sogni (e delle necessità) deGli italiani. Un rapporto : Non è certo un segreto che gli italiani siano un popolo particolarmente legato alla propria casa. Le quattro pareti domestiche sono ancora saldamente in testa ai pensieri degli abitanti della penisola. Ce lo conferma l’ultimo report di Doxa (una delle principali aziende italiana di ricerche di mercato) realizzato nel novembre del 2017 su un campione di 6000 interviste. Dalla ricerca emerge infatti Come la casa sia in cima alle ...

Calcio - Serie A 2018 : i miGliori italiani della 30ma giornata. Bonucci show allo Stadium - Sensi mostruoso con il Napoli : Trentesima giornata per il campionato di Serie A di Calcio: siamo davvero vicini al momento clou della stagione. Gli incontri si sono disputati, occasionalmente a causa della presenza delle festività della Santa Pasqua, al sabato. Ennesimo strappo in vetta alla classifica, con la Juventus che vince il big match con il Milan e stacca il Napoli (fermato a Sassuolo sull’1-1). L’Inter continua a stupire, dominando per 3-0 a Verona, ...