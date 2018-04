Gli ex parlamentari difendono i vitalizi | Campagna d' odio contro di noi

Parlamentari e manager. Quali sono Gli incarichi aziendali di deputati e senatori : deputati e senatori con incarichi aziendali multipli, aziende rappresentate in Parlamento quasi come partiti politici: è il quadro che emerge da una ricerca di Openpolis, in cui si dimostra che il fenomeno riguarda tutte le principali formazioni politiche, anche se con gradazioni diverse. Il primato è del centrodestra Tra i casi più evidenti Guido Della Frera, neo deputato di Forza Italia, che sarà il ...

Vitalizi addio : la lista deGli ex parlamentari Vip a rischio Video : Il #M5S non recede dalla sua intenzione, comunicata più volte in campagna elettorale, di dare una sforbiciata definitiva ai Vitalizi [Video] pagati agli ex #parlamentari con il sistema retributivo. Come noto, il sistema pensionistico di cui godono i parlamentari della Repubblica è stato riformato nel 2012, non attraverso una legge, ma con una delibera dell’Ufficio di presidenza della Camera. Da quell’anno le pensioni degli onorevoli, come quelle ...

Che bel mestiere fare i parlamentari : ecco quanto guadagnano Gli eletti a Camera e Senato : quanto guadagnano i parlament ari. Non c'è solo l'indennità parlamentare nelle voci che costituiscono le retribuzioni di Senatori e deputati. Per svolgere il loro incarico, gli inquilini di Palazzo ...

'VoGliamo essere protagonisti in Umbria' : parlano i parlamentari neoeletti della Lega : L 'Umbria ha bisogno di risposte e noi non vediamo l'ora di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. Dedizione, impegno e costanza saranno le basi da cui partirà la nostra azione politica, come abbiamo già fatto nei comuni che, negli anni, siamo stati chiamati a rappresentare ". Esordiscono così i cinque parlamentari della Lega Umbria, Luca Briziarelli, Virginio Caparvi , ...

Elezioni - Bossi : “183 parlamentari? Salvini ha eguaGliato i numeri che avevo preso io ai tempi della secessione” : “L’Italia ha un problema, la cassa dell’Inps è vuota e ci sono 16milioni di pensionati da mantenere. Non ho capito dove il M5s andrebbe a prendere i soldi per il reddito di cittadinanza. I numeri hanno la testa dura. Salvini premier? Diventa premier, ha preso i voti e Berlusconi lo sostiene”. Così Umberto Bossi a margine della riunione della Lega con i deputati eletti. L'articolo Elezioni, Bossi: “183 parlamentari? ...

M5s - così i gruppi parlamentari cambiano forma : tra i fedeli al leader Di Maio - Gli ortodossi e la novità dei “vip” : Cinque anni fa erano i pulmini organizzati di notte per scendere a Roma, gli zaini riempiti senza sapere bene cosa mettere dentro e gli occhi disorientati di fronte alla massa di giornalisti. Oggi per i 333 eletti del Movimento 5 stelle (221 alla Camera e 112 al Senato) si apre un mondo nuovo: c’è un candidato presidente del Consiglio che è anche capo politico, uno staff già rodato che assiste tutte le sue mosse e un gruppo di parlamentari ...

CN : FFS - i parlamentari non voGliono rinunciare alle prima classe : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Gli extraparlamentari contro Di Maio con un manifesto : 'Vota Giggino La Trippa' : Pomigliano. Hanno usato il noto personaggio interpretato da Totò nel film 'Gli onorevoli', Antonio La Trippa, per attaccare il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio. Gli extraparlamentari ...

Elezioni - MiGliore (Pd) : “Non criticate M5s”. Gomez : “Stufo che parlamentari strapagati come lei vadano in tv a mentire” : “Sono stufo che parlamentari strapagati vadano in televisione a mentire sul conto mio e della mia testata. Sul mio sito ha trovato nome per nome tutte le candidature che non andavano bene del Movimento 5 stelle. E lei lo sa”. Così il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez ha replicato in diretta tv (nel corso della trasmissione Omnibus su La7) a Gennaro Migliore, esponente del Pd, che poco prima aveva accusato Gomez e Il Fatto ...

Ema - ConsiGlio Ue : irricevibile ricorso Milano | Palazzo Marino : “Non potete rigettare nulla” | Europarlamentari : poche risposte da Olanda : Ema, Consiglio Ue: irricevibile ricorso Milano | Palazzo Marino: “Non potete rigettare nulla” | Europarlamentari: poche risposte da Olanda Per il Consiglio Ue la richiesta di sospensiva sulla decisione che assegna l’Ema ad Amsterdam non può essere accolta perché lo stesso Consiglio “non può essere considerato l’autore della decisione”. Ad Amsterdam il sopralluogo della delegazione ...

Ema - ConsiGlio Ue ai giudici : “Ricorso Milano irricevibile”. Europarlamentari ad Amsterdam : “Non c’è piano alternativo” : Irricevibile. Il Consiglio dell’Unione europea – come anticipato dalla Stampa – in quella che può essere considerata una memoria difensiva sostiene che il ricorso di Milano contro l’assegnazione della sede dell’Ema ad Amsterdam deve essere respinto. Palazzo Matino chiede una sospensiva sulla decisione finita al centro di una polemica per la impreparazione della città olandese a ospitare adeguatamente i 900 ...

