Giuseppe Scopelliti | Cassazione condanna ex governatore della Calabria a 4 anni e 7 mesi

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Lamostra i titoli di coda all’ex sindaco di Reggioe presidenteRegione. Come richiesto stamattina dal pg durante la requisitoria, dopo tre ore di discussione la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del politico calabrese e ha confermato la sentenza d’appello del processo sul “Caso Fallara”. Gli ermellini hanno ridotto però di 5, per la prescrizione del reato di abuso d’ufficio, laa 5che ora dovrà scontare una pena di 4e 7di carcere per falso in atto pubblico. I giudici hanno hanno anche ridotto l’interdizione perpetua dei pubblici uffici a soli 5. Il politico ora dovrà costituirsi. Titoli di coda anche per il “modello Reggio”, già schiacciato dalla Prefettura e dal ministero dell’Interno che nel 2012 prima proposero e poi sciolsero per infiltrazioni mafiose il primo Comune capoluogo di ...