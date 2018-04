Giovanni | Io | Aldo e Giacomo non abbiamo divorziato Nel 2020 torniamo in

Aldo - Giovanni e Giacomo - l'annuncio : 'Un nuovo film insieme nel 2020' : In un'intervista a Oggi Giovanni Storti - componente del celebre trio Aldo , Giovanni e Giacomo - nega che la temporanea inattività del trio comico sia in realtà già un divorzio: 'Ma no, è proprio così:...

Così è la vita : cast - trama e curiosità del secondo film di Aldo - Giovanni e Giacomo : Bancomat (Aldo), un detenuto di mezza tacca in fuga, sequestra il poliziotto Giacomo e il malcapitato Giovanni: la trama del secondo film dei tre comici non si esaurisce certo Così, ma l’occasione per rivedere Così è la vita è venerdì 6 aprile, alle ore 21.25 su Italia1. Così è la vita trailer Così è la vita, la trama A Milano Aldo, un detenuto di mezza tacca, deve essere scortato in tribunale. L’incarico è affidato al poliziotto ...