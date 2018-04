Giornalisti | Siani | chi ha pensato di zittire i nostri cari non ci è riuscito

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Al teatro La Fenice di Venezia, il prossimo giovedì 3 maggio, si svolgerà l’11esima Giornata della Memoria deiuccisi da mafie e terrorismo, manifestazione promossa dall’Unione nazionali cronisti italiani in collaborazione con il Sindacatodel Veneto e con l’Ordine deidel Veneto. La manifestazione è stata inserita nella formazione professionale ed avrà inizio alle ore 9,30. Introdurrà i lavori, dopo i saluti delle autorità, la segretaria del Sindacatodel Veneto, Monica Andolfatto. “Il 3 maggio, per me, è un giorno importante. Mi fa sentire meno solo ‘ sottolinea Paolo, fratello del giovane cronista del Mattino ucciso dalla camorra nel 1985 ‘ e mi fa capire che ho fatto bene in questi 32 anni a tenere sempre vivo il ricordo di Giancarlo. Per questo desidero far ...