Giorgetti | Di Maio non può chiedere tradimenti a noi o al Pd

Governo - Giorgetti : Di Maio propone tradimento all'italiana : Roma, 4 apr. , askanews, 'Di Maio ci propone un programma alla tedesca ma con un tradimento all'italiana, proponendo al Pd di lasciare Renzi e al centrodestra di lasciare Berlusconi. Un tradimento ...

Giorgetti (Lega) : ‘Di Maio propone programma alla tedesca con tradimenti all’italiana. Ma c’è terreno su cui lavorare’ : “Un programma alla tedesca con i tradimenti all’italiana”. Così Giancarlo Giorgetti, capogruppo alla Camera della Lega, definisce la proposta di Luigi Di Maio, che ha messo sul piatto un contratto di governo – sul modello di quello che ha aperto la strada alla nuova Grosse Koalition in Germania – indicando però il Pd come primo interlocutore. Giorgetti interpreta come un “tradimento plateale, a poche settimane dalle ...

Lega - Giorgetti a Di Maio 'Nessuno ha la maggioranza - sbagliato mettere veti e condizioni' : ROMA - 'Nessuno ha la maggioranza per fare il governo e porre condizioni a destra e a manca è un modo sbagliato di partire, Legato alle poltrone. È come se noi ponessimo come pregiudiziale Salvini ...

"Di Maio chiede tradimenti inaccettabili". Giorgetti esclude la rottura Lega-Forza Italia : "Di Maio propone un programma alla tedesca, ma un tradimento all'Italiana, di noi a Berlusconi e del Pd a Renzi. Non lo si può chiedere". E' la risposta del capogruppo della Lega alla Camera Giancarlo Giorgetti a 'Circo Massimo' su Radio Capital alla mossa di ieri del leader M5S ribadendo che la priorità al momento è il dialogo con il Movimento 5 Stelle, ma partendo "dal programma del centrodestra, che ha contenuti ...

Governo : Giorgetti - se Di Maio vuole premiership la chieda a Pd : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – Se non si chiude un accordo con il centrodestra “i 5 Stelle hanno la possibilità di chiederlo al Pd. Magari il Pd riconosce la premiership a Di Maio. Anche se mi sembra molto, molto improbabile” che i renziani possano accettarlo, “ma mai dire mai”. Lo ha detto a Matrix su Radio 105 il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti. L'articolo Governo: Giorgetti, se Di Maio vuole ...

Di Maio elogia Salvini : mantiene la parola<br>Giorgetti : immagino sarà incaricato : A partita per le presidenze delle Camere chiusa, tutti gli occhi sono ora puntati sulla formazione del governo. Un match, quello giocato per la seconda e terza carica dello Stato, che se da un lato sembra aver riequilibrato i rapporti di forza nel centrodestra, prima coalizione uscita dalle urne ma non in grado di governare da sola, dall’altro rafforza lo strano (per alcuni, meno per altri) asse Lega-Movimento Cinque Stelle.Il vero vincitore ...

Salvini avverte Luigi Di Maio : "Centrodestra indica il premier" Giorgetti : reddito di cittadinanza se... : "Nel rispetto di tutti, il prossimo Premier non potrà che essere indicato dal centrodestra, la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori». Lo scrive su Segui su affaritaliani.it

Porcata del Pd - complotto sul leghista Giorgetti. Retroscena : come vogliono fregare Salvini e Di Maio : Per stoppare l' asse Matteo Salvini-Luigi Di Maio al Nazareno si prova a creare il caos. L'idea del Pd è quella di far naufragare le trattative tra Movimento 5 stelle e Lega e arrivare a un governo di ...

La mossa del Pd anti-Di Maio : sì al leghista Giorgetti al Senato : Due giorni fa nessuno voleva trattare. Nè i «vincitori» Di Maio e Salvini, nè il Pd rintantosi al Nazareno. Il convulso giro di telefonate di ieri tra i leader di Lega, M5S...