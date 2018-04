Giorgetti a M5S | politica veti porta voto

Governo : Giorgetti - M5S? In politica occorre saper mediare : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “Salvini ha detto una cosa ovvia: in politica le posizioni irrinunciabili alla fine sono solo slogan che poi vengono sbugiardati dai fatti. In politica bisogna avere principi e idee chiare ma anche la necessaria capacità di mediare e arrivare a soluzioni”. Lo ha detto a Matrix 105 su Radio 105 il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti, a proposito delle parole rivolte a Matteo Salvini ...