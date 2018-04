Ginnastica | scandalo abusi sessuali in Argentina | accusato un allenatore della Nazionale

Ginnastica - dimesso tutto il bordo di USA Gymnastics. Pulizia dopo lo scandalo abusi sessuali - il sistema prova a cambiare : Come chiedeva il Comitato Olimpico Statunitense, è arrivata la dimissione in massa del board della Federazione di Ginnastica dopo la condanna a 175 anni di carcere del dottor Larry Nassar, ex medico della Nazionale a stelle strisce. La notizia ufficiale è stata data dalla USA Gymnastics che è riuscita così a mantenere l’affiliazione alla USOC, fondamentale per partecipare alle competizioni internazionali. Ora tutto il board dovrà essere ...