Gianna Nannini cade dal palco | stop al concerto

Gianna Nannini cade sul palco - interrotto il concerto a Genova : il video e il suo messaggio : Gianna Nannini cade sul palco dell'RDS Stadium di Genova e il concerto viene interrotto. La rocker era in concerto a Genova ieri sera, martedì 3 aprile, per una tappa del suo Fenomenale Tour quando è scivolata sul palco ed è stata costretta ad interrompere lo spettacolo tra il dispiacere dei fan. Gianna Nannini è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 presente all'RDS Stadium di Genova e all'uscita ad accoglierla ha trovato un ...

Paura per Gianna Nannini - cade sul palco : "Grosso problema al ginocchio" : Un incidente sul palco per Gianna Nannini . La cantante 61enne durante l'ultimo concerto che martedì scorso ha tenuto a Genova è inciampata e si è infortunata. La caduta di Gianna Nannini Tutto si ...

Scivola sul palco a Genova - paura per Gianna Nannini : È Scivolata senza più rialzarsi. Attimi di paura per Gianna Nannini caduta sul palco durante il concerto a Genova, tappa del tour 'Fenomenale'. L'artista si stava esibendo sul palco dell'Rds Stadium ...

Il video di Amore Gigante di Gianna Nannini tra la musica e la figlia Penelope - il nuovo singolo ha debuttato col tour : Ha debuttato nel weekend di Pasqua su Youtube il video di Amore Gigante di Gianna Nannini, terzo singolo estratto dall'omonimo album dopo l'apripista Fenomenale e Cinema. Scene in bianco e nero raccontano i grandi amori della rocker senese, la musica e la figlia Penelope, con immagini si alternano come a definire la sua essenza mentre la cantante interpreta il brano: Gianna Nannini canta il suo Amore Gigante immersa tra gli strumenti del ...

Gianna Nannini torna in Sicilia : Gianna Nannini: “Aprirò lo spettacolo con una grande sorpresa e riporterò in scena brani che non cantavo da tempo come

Gianna Nannini - Amore gigante | Testo - Audio - MP3 : Canzone Amore gigante, Gianna Nannini: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Amore gigante è Gianna Nannini: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Amore gigante è il nuovo singolo di Gianna Nannini in radio da venerdì 30 marzo, nuovo pezzo estratto dall’omonimo album di inediti della rocker uscito su etichetta […]

Fenomenale Il Tour di Gianna Nannini al via dal 29 marzo - date e biglietti in prevendita aspettando Amore Gigante : Fenomenale Il Tour di Gianna Nannini debutta giovedì 29 marzo col primo concerto all'Unipol Arena di Bologna, evento apripista della lunga tranche primaverile dell'avventura dal vivo della rocker senese. Il Tour nei palasport arriva dopo le tre anteprime di dicembre, gli appuntamenti di Gianna Nannini Live, e il Tour sui palchi tedeschi più prestigiosi, con decine di date in giro per la Germania, da sempre un mercato importante per i suoi ...

Gianna Nannini “Fenomenale” come Fabri Fibra e innamorata di Napoli : “Non essere napoletana è il mio cruccio” : Tornata in Italia dopo il tour tedesco per dare il via al suo Fenomenale - Il Tour che debutta il 29 marzo a Bologna, Gianna Nannini in un'intervista al Resto del Carlino ha presentato il nuovo progetto dal vivo, che arriva nei palazzetti nostrani dopo le tre anteprime autunnali di Rimini, Roma e Milano, come uno show molto più rock dei precedenti e minimalista nell'uso degli strumenti, in modo tale che ad essere messa in risalto sia soprattutto ...

Cyrano su Rai 3 | Diretta prima puntata | Gianna Nannini e Giovanni Veronesi : [live_placement]Cyrano su Rai 3 | Anticipazioni prima puntata Cyrano - L'Amore fa miracoli: ne sono convinti Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, da stasera, venerdì 23 marzo, alle 21.15 su Rai 3 per 8 settimane. E seguiremo la prima puntata live su TvBlog. Un percorso tra i sentimenti attraverso le mail del pubblico a casa che racconta le proprie storie, attraverso interviste a ospiti, vicende tratte dalle cronache. Non solo amore ...

Cyrano – L’amore fa miracoli : Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini raccontano i sentimenti su Rai 3. Ospite Gianna Nannini : Ambra e Gramellini Un viaggio sentimentale in otto puntate attraverso la letteratura e le parole. Massimo Gramellini scandaglia gli impulsi del cuore in prima serata su Rai 3: si intitola Cyrano, L’amore fa miracoli il nuovo programma che condurrà a partire da stasera alle 21.15. “Il mio sogno è fare l’Alberto Angela dei sentimenti” ci aveva confidato lo scrittore e giornalista torinese, che in questo nuovo appuntamento ...

Dopo la partecipazione a Sanremo 2018 - Gianna Nannini - riparte in tour : Unico appuntamento siciliano di “Fenomenale il tour” ad Acireale il 21 aprile Dopo l’enorme successo del tour europeo che ha

Sanremo - nella serata dei duetti la star è Gianna Nannini : nella serata dei duetti del Sanremo dei record , SPECIALE , … è quello tra Claudio Baglioni e Gianna Nannini, che cantano Amore bello , il più acclamato - - Intervista a Gianna Nannini: la ...

SANREMO 2018 : le pagelle della quarta serata; Pelù canta Battisti - Gianna Nannini inquieta regina del rock. : quarta serata del Festival di SANREMO giunto ormai al giro di boa. In questa serata è stato proclamato dopo una votazione ripartita tra televoto, giuria della sala stampa e giuria di esperti il vincitore delle nuove proposte e sono stati presentati i brani dei 20 big con inediti ed avvolte improbabili duetti. Ecco le nostre pagelle: La giuria di qualità: tutto molto bello, si molto bello davvero…lo ammetto mi bruciano troppo i danni degli ...

Claudio Baglioni e Gianna Nannini : a Sanremo duetto indimenticabile : ... abbandonando i tentativi di qualche suo predecessore che ha utilizzato il palco dell'Ariston per fare intrattenimento, denuncia sociale e persino politica, per tentare di agguantare qualche numero ...