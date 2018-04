GF 15 | Anna Safroncik e Belen | svelato il perché sono state scartate

lanostratv

: Belen Rodriguez e Anna Safroncik non hanno passato il provino per diventare conduttrici del Grande F: - Rebecca38538392 : Belen Rodriguez e Anna Safroncik non hanno passato il provino per diventare conduttrici del Grande F: - carmenFashionCr : Belen e Anna Safroncik: ecco perché sono state bocciate come conduttrici del Grande Fratello -

(Di mercoledì 4 aprile 2018)Rodriguez efuori dal GF 15:il motivo Martedì 17 aprile in prima serata su Canale 5 prenderà il via la quindicesima edizione del Grande Fratello con Barbara D’Urso. La conferma è arrivata in televisione direttamente dalla conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, mentre sul web dal comunicato stampa diffuso da Mediaset. Nei mesi scorsi sulla conduzione del Grande Fratello erano circolati i nomi diRodriguez e. Il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, hache la showgirl argentina e l’attrice ucraina non hanno superato il provino come conduttrice. Il giudizio finale non è stato molto positivo, complice la loro poca esperienza alla guida di una trasmissione televisiva. A dicembre scorso, durante la finale di Tu si que vales,Rodriguez è stata pesantemente umiliata dai social per la sua pessima ...