Genova | Gianna Nannini cade sul palco e interrompe il concerto Il video finisce sui

Gianna Nannini cade durante il concerto di Genova e interrompe lo show : Infortunio sul palco per Gianna Nannini (di recente ospite a Che tempo che fa con Silvio Berlusconi e Giuseppe Tornatore) a Genova, durante la tappa del tour Fenomenale di martedì 3 aprile. L’artista senese è scivolata mentre si esibiva all’RDS Stadium dopo un’ora di show e non è più riuscita ad alzarsi. Il concerto è stato interrotto, tra gli applausi dei fan che comunque non hanno smesso di sostenerla e farle sentire il loro ...

La sera di martedì 3 aprile Gianna Nannini è stata costretta a interrompere il suo concerto all'RDS Stadium di Genova a causa di una brutta caduta sul palco.

