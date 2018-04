Gen Graziano | serve Ue unita per Difesa

Libano : Gen . Graziano - attenzione è alta : ANSA, - ROMA, 4 APR - "C'è un grande riconoscimento per il ruolo svolto dall'Italia sia dal punto di vista militare che del sostegno" in Libano . Lo ha detto il Capo di Stato Maggiore della Difesa, ...

“Medicina dei sani” : i pediatri ringraziano il Genere femminile e confermano il loro impegno per i corretti stili di vita : Le adolescenti italiane non sempre seguono stili di vita sani ed equilibrati. L’8% delle bambine è obesa e la metà delle under 14 non pratica regolarmente sport o attività fisica. Preoccupa anche il vizio sempre più precoce e diffuso del tabagismo. Il 9% delle adolescenti del nostro Paese fuma mentre la media internazionale è del 3%. Il pediatra di famiglia può avere un ruolo importante per limitare queste pericolose tendenze e deve sempre più ...