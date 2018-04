Gaming | i 5 migliori pc portatili con i nuovi processori Intel Core i9

Migliori monitor Gaming : Se siamo dei gamer appassionati, una delle cose che non possiamo permetterci di sbagliare è la scelta del monitor della nostra postazione. È un componente fondamentale, in quanto ci permette di godere appieno dei dettagli consentiti dalla nostra configurazione. Inoltre è consigliato scegliere un buon monitor che duri negli anni, in modo da non doverlo sostituire in poco tempo. Indice Come scegliere il monitor Più venduti del momento Fascia ...

Migliori altoparlanti Gaming : Nonostante molti utenti preferiscano utilizzare delle cuffie durante le sessioni di gioco, gli altoparlanti da gaming rimangono ancora un’ottima alternativa sia per il gaming che per la multimedialità in generale. Essi, infatti, sono dei prodotti capaci e molto performanti, i quali riescono a regalare un’esperienza di gioco ancor più immersiva. Vediamo quindi come scegliere il miglior altoparlante da gaming e quali sono i Migliori ...

Portatile da Gaming : i migliori da comprare : Quando ci si trova a parlare di videogame e portatili da gaming, solitamente la conversazione converge su un punto in particolare: la soluzione migliore per chi si sta avvicinando al mondo videoludico per computer è quella di assemblare un PC fisso in quanto, così facendo, si ha la miglior resa possibile a fronte di una giusta spesa. Non sempre, però, questo discorso può essere considerato universale in quanto è possibile che entrino in gioco ...

Migliori tappetini da Gaming : La scelta del tappetino da gaming non è da prendere alla leggera. Il mouse pad inciderà fortemente sulle prestazioni che avremo durante le sessioni di gioco. Essendo a stretto contatto con il nostro mouse, esso determinerà la nostra vittoria o la nostra sconfitta. Vediamo quindi come scegliere un buon tappetino da gaming e quali sono i Migliori, divisi per ogni fascia di prezzo. Indice Come scegliere il tappetino da gaming Fascia bassa Fascia ...

Migliori tastiere da Gaming : La scelta della nostra nuova tastiera da gaming è fondamentale, soprattutto se siamo dei PC gamer che prediligono tastiera e mouse invece che il classico joystick. Essa è una delle periferiche fondamentali, la quale ci permette di giocare in tutta comodità, ottenendo il massimo delle prestazioni senza soffrire di input lag. In questa guida vedremo quali sono le Migliori tastiere da gaming divise per fasce di prezzo. Inoltre analizzeremo tutte le ...

Migliori cuffie Gaming – Guida all’acquisto [2018] : Disporre di comode, pratiche e funzionali cuffie da Gaming è importante quando si gioca Online. Su Amazon è possibile acquistare le Migliori cuffie wireless di vario tipo, tra cui cuffie Xbox One, cuffie per PS4 o le Migliori cuffie con microfono per PC. Le Migliori cuffie Gaming Scopriamo insieme quali sono le cuffie Migliori del momento, anticipandovi che questo articolo potrebbe essere aggiornato con il tempo, per ...

Le migliori cuffie Gaming – Guida all’acquisto [2018] : Disporre di comode, pratiche e funzionali cuffie da Gaming è importante quando si gioca Online. Su Amazon è possibile acquistare le migliori cuffie wireless di vario tipo, tra cui cuffie Xbox One, cuffie per PS4 o le migliori cuffie con microfono per PC. Le migliori cuffie Gaming Scopriamo insieme quali sono le cuffie migliori del momento, anticipandovi che questo articolo potrebbe essere aggiornato con il tempo, per ...

Migliori monitor Gaming : Se siamo dei gamer appassionati, una delle cose che non possiamo permetterci di sbagliare è la scelta del monitor della nostra postazione. È un componente fondamentale, in quanto ci permette di godere appieno dei dettagli consentiti dalla nostra configurazione. Inoltre è consigliato scegliere un buon monitor che duri negli anni, in modo da non doverlo sostituire in poco tempo. Indice Come scegliere il monitor Fascia bassa Fascia media Fascia ...