Fusione nucleare | Frascati ospiterà la macchina sperimentale Dtt da 500 milioni di euro

Fusione nucleare - costruita a Frascati la macchina sperimentale che darà risposte su fattibilità della produzione di energia : Sarà costruita nel Lazio, a Frascati (Roma), la macchina sperimentale da 500 milioni di euro Divertor Test Tokamak (DTT). Farà parte del Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla Fusione nucleare e dovrà fornire risposte sulla fattibilità scientifica e tecnologica della produzione di energia dalla Fusione. Lo rende noto l’Enea, il cui Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione conclusiva con la graduatoria finale delle ...

Fusione nucleare : la rivoluzione del Mit avrà come protagonista anche Eni : Il gruppo italiano acquisirà una quota rilevante del capitale di Cfs con un investimento iniziale di 50 milioni di dollari.

Fusione nucleare da 2 miliardi di euro : L'Abruzzo propone l'interporto di Manoppello : ... un'opera nata da una idea degli anni 80 che si basava su dati di quell'epoca e previsioni manco a dirlo sballate sui traffici e l'economia locale. L'Abruzzo di zio Remo, florido e pieno di industrie ...

Scienza : l’Abruzzo si candida per un super laboratorio sulla Fusione nucleare : La Regione Abruzzo si candida per ospitare nell’Interporto di Manoppello (Pescara) il progetto europeo Dtt (Divertor Tokamak Test), la macchina sperimentale da 500 milioni di euro destinata a fornire risposte chiave sulla fattibilita’ scientifica e tecnologica della fusione nucleare, la forma di energia che riproduce i processi interni alle stelle. La presentazione ufficiale della candidatura oggi a Pescara. “Quello ...

Fusione nucleare - al MIT un impianto entro 15 anni : ... DARPA e tardigradi Home - SCIENZA - Energia Fusione nucleare, al MIT un impianto entro 15 anni L'Istituto fiore all'occhiello della ricerca ha ricevuto un super finanziamento per costruire i magneti ...

Come funziona la Fusione nucleare : 'Completamente sostenibile, non rilascia né emissioni né scarti, e potenzialmente inesauribile'. La fusione nucleare è la 'vera fonte energetica del futuro' per Claudio Descalzi, l'ad di Eni . Il ...

Fusione nucleare - Eni e Mit insieme. L'obiettivo : una centrale in 15 anni : La società del cane a sei zampe acquisirà una quota del capitale di Commonwealth Fusion Systems, nata come spin-out del Massachusetts Institute of Technology. Piano in tre fasi

La Toscana si candida a ospitare la macchina per la ricerca sulla Fusione nucleare : Si chiama Dtt (Divertor Tokamak Test) e costa 500 milioni di euro. Altre otto le regioni in corsa, la decisione entro il 10 aprile

Energia - ENEA : entro il 10 aprile la decisione sul sito che ospiterà l’infrastruttura di ricerca sulla Fusione nucleare DTT : entro il prossimo 10 aprile sarà resa pubblica dall’ENEA la decisione sul sito che ospiterà l’infrastruttura di ricerca sulla fusione nucleare DTT (Divertor Tokamak Test) che prevede investimenti per 500 milioni di euro. Lo ha stabilito il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nella riunione del 28 febbraio sulla base delle comunicazioni ricevute dalla “Commissione per la valutazione delle proposte e la formazione della graduatoria” che sta ...

Fusione nucleare - Enea : entro 10 aprile scelta su sito per la DTT : Roma, 1 mar. , askanews, entro il prossimo 10 aprile sarà resa pubblica dall'Enea la decisione sul sito che ospiterà l'infrastruttura di ricerca sulla Fusione nucleare DTT , Divertor Tokamak Test, che ...

Scontro M5S-De Luca su candidatura Regione per polo ricerca Fusione nucleare : I consiglieri del Movimento 5 Stelle chiedono che il Consiglio regionale della Campania, convocato oggi per l'elezione del Difensore civico, discuta sulla candidatura della Regione Campania proposta ...

"La Fusione nucleare è un sogno per tutta l'umanità" : La Spezia - Nove città per otto regioni, da Brindizi a Venezia, da Frascati alla Spezia. Tutte si candidano ad ospitare la facility del Divertor Tokamak Test . Non sono solo gli investimenti che fanno ...

Il doppio fascino della Fusione subnucleare e il fantasma superbomba : Alla fine dello scorso anno, una notizia pubblicata su 'Nature' e rimbalzata dalle agenzie sembra aver attraversato rapidamente la cronaca senza quasi lasciare traccia: la scoperta di una nuova fonte di energia nucleare ben più elevata rispetto a quella conosciuta: è la fusione subnucleare . Forse il motivo è comprensibile: si ...